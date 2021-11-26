Жена погибшего в "Листвяжной" рассказала о пожаре до трагедии: "Метан был везде"

Супруга погибшего шахтёра Бориса Пиялкина в Кузбассе рассказала, что за 10 дней до трагедии в разработке случился пожар. По словам женщины, горняки уже тогда рисковали жизнью, когда тушили пламя самостоятельно.

По словам супруги погибшего горняка, пожар случился 15 ноября и уже тогда датчики на груди сотрудников "зашкаливали" при определении метана в воздухе.

"Теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор всё проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали", — цитирует вдову РИА Новости.

Сегодня на поверхность подняли три тела погибших в шахте. По сообщению экстренных служб, работы на месте продолжаются. Количество получивших травмы превысило 60 человек. Власти официально признали причину ЧП. Жизни 52 человек унёс взрыв метана.

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