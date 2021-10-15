15-летний подросток признался в убийстве сверстницы в Чите

По сообщению Следственного комитета России по Забайкальскому краю, правоохранители задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве сверстницы. Согласно информации, подросток признался в жестоком преступлении.

Тело 14-летней девушки обнаружили в посёлке КСК города Читы минувшим вечером. Следователи, выехавшие на место происшествия, установили, что на теле потерпевшей есть насильственные следы.

По информации СК, по горячим следам полицейские задержали 15-летнего подростка, жителя того же посёлка.

"При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", — говорится на официальном сайте ведомства.

Как именно произошло преступление, следователи не сообщают в интересах следствия.

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