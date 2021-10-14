Обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Коми нашли через 26 лет в Польше

Польша экстрадирует в Россию обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Коми, совершённом около 27 лет назад.

Согласно информации Генпрокуратуры РФ, обвиняемый Семён Гуцан с приятелем задушили школьницу в Сыктывкаре в августе 1994 года.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц". Гуцану удалось скрыться от правоохранителей, его объявили в международный розыск.

Летом прошлого года в Польше задержали мужчину с документами на имя Ивана Попа. Его идентифицировали как Семёна Гуцана. Генпрокуратура РФ направила Польше запрос о выдаче обвиняемого.

В сообщении отмечается, что Гуцан и его защита приложили значительные усилия для того, чтобы польские власти приняли отрицательное решение об экстрадиции.

Однако Генпрокуратуре удалось добиться опровержения в суде аргументов обвиняемого. В результате Минюст Польши принял решение о выдаче фигуранта уголовного дела.

Гуцана доставят в Россию сотрудники ФСИН.

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