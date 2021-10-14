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Подозреваемых к ритуальном убийстве подростка задержали в Рязанской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Убийство 15-летнего подростка раскрыли правоохранители Рязанской области.

Подозреваемых к ритуальном убийстве подростка задержали в Рязанской области

Согласно информации регионального СУ СКР, 9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего жителя Рязанского района.

Вечером 13 октября сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дома у подростка были обнаружены следы его крови.

В убийстве несовершеннолетнего заподозрили его бывшего отчима 1969 года рождения и женщину 1992 года рождения, являющейся сожительницей мужчины. Их задержали.

В автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили кровь подростка.

Как полагают следователи, задержанные убили несовершеннолетнего у него дома, нанеся несколько ударов ножом. Потом тело подростка вывезли в лесополосу и спрятали в заброшенном колодце, забросав сверху мусором.

По версии СКР, убийство несовершеннолетнего было ритуальным. В МВД сообщили, что подозреваемые в преступлении практиковали оккультизм.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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