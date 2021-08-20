СК предъявил обвинения сатанисту за ритуальное убийство подруги

Следственный комитет РФ завёл уголовные дела на сатаниста из Подмосковья, который совершил ритуальное убийство в Карелии.

Ольга Большакова и Андрей Трегубенко познакомились на фоне взаимного интереса к религиозно-мистическому движению, адепты которого поклоняются сатане и совершают ритуалы с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году Трегубенко решил принести в жертву свою подругу. Он отвёз её в Карелию, где в лесу ударил приятельницу ножом. Она скончалась от полученного ранения.

Полицейские задержали Трегубенко. При обыске по месту жительства у него и Большаковой была найдена крупная партия наркотиков. Выяснилось, что пара расфасовывала запрещённые вещества по пакетам и сверткам, чтобы потом продать их.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту убийства и покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

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