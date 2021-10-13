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В Алтайском крае пенсионерку задушила в объятиях подруга

Происшествия

65-летнюю жительницу станции Аламбай в Заринском районе нашли мёртвой этим летом. Выяснилось, что пенсионерку задушила подруга подшофе сильными объятиями

В Алтайском крае пенсионерку задушила в объятиях подруга

Судмедэксперты установили, что асфиксия наступила от удушения предплечьем. 

  • Кроме характерных следов, на теле пенсионерки обнаружили кровоподтёки на плече и руках. Ушибы мягких тканей шеи головы. 

В ходе следствия оказалось, что в день трагедии две подруги выпивали и жертва начала жаловаться на жизнь. Собутыльница взялась жалеть и утешать несчастную. Женщина обняла жертву и какое-то время не отпускала. Виновница болеет артритом и с трудом ходит, передаёт РЕН ТВ. 

По словам подозреваемой, после смертельных объятий она ушла спать, а пенсионерка осталась сидеть на стуле. 

Ранее Pravda.Ru писала о екатеринбургском дворнике, который в ходе конфликта задушил друга. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело погибшего и сварил из него бульон, чтобы позже слить в канализацию и замести следы. 

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Сын после ссоры расчленил мать
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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