В Алтайском крае пенсионерку задушила в объятиях подруга

65-летнюю жительницу станции Аламбай в Заринском районе нашли мёртвой этим летом. Выяснилось, что пенсионерку задушила подруга подшофе сильными объятиями.

Судмедэксперты установили, что асфиксия наступила от удушения предплечьем.

Кроме характерных следов, на теле пенсионерки обнаружили кровоподтёки на плече и руках. Ушибы мягких тканей шеи головы.

В ходе следствия оказалось, что в день трагедии две подруги выпивали и жертва начала жаловаться на жизнь. Собутыльница взялась жалеть и утешать несчастную. Женщина обняла жертву и какое-то время не отпускала. Виновница болеет артритом и с трудом ходит, передаёт РЕН ТВ.

По словам подозреваемой, после смертельных объятий она ушла спать, а пенсионерка осталась сидеть на стуле.

Ранее Pravda.Ru писала о екатеринбургском дворнике, который в ходе конфликта задушил друга. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело погибшего и сварил из него бульон, чтобы позже слить в канализацию и замести следы.

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