В Кемеровской области завели уголовное дело о халатности после убийства школьниц

После убийства двух девочек в Кемеровской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении людей, ответственных за административный надзор за преступниками, освободившимися из мест заключения.

В СК сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве школьниц мужчина был ранее судим. Он отбыл срок и переехал в другой город, где не встал на учёт в органах профилактики.

Инцидент произошёл в городе Киселёвск. Утром две 10-летние девочки ушли в школу и не вернулись. Родители обратились в полицию. Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и выяснили, что дети в компании взрослого мужчины заходили в местный продуктовый магазин. Позже тела двух школьниц были обнаружены в одном из домов.

По подозрению в убийстве девочек полицейскими задержан 41-летний житель города Мыски, который в 2009 году был приговорён к 10 годам лишения свободы за педофилию. После выхода из колонии он два раза нарушал условия надзора.

Мужчина признался в том, что изнасиловал школьниц, а затем задушил. Сейчас он находится в следственном изоляторе.