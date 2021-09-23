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В Екатеринбурге дворник убил визави и сварил из него бульон

Происшествия

По сообщению прокуратуры Свердловской области, между дворником и его знакомым случился конфликт. Сначала мужчина сильно избил оппонента, а потом задушил. Поняв, что натворил, решил замести следы. Инцидент произошёл в марте этого года. 

В Екатеринбурге дворник убил визави и сварил из него бульон

Тело подозреваемый спрятал в торговой точке, где работал дворником. Но когда осознал, что в магазине его найдут, решил расчленить.

"Разрубив на части" несчастного, дворник "расфасовал" останки по мешкам.

А часть решил сварить и слить всё в канализацию, передаёт «Московский комсомолец». По заявлению подозреваемого, таким образом он хотел спрятать улики. 

Мужчине грозит наказание по статье "Убийство". Приговор "находчивому" дворнику вынесут в скором времени в Кировском районном суде. 

Ранее Pravda.Ru писала о мужчине, который прокрутил останки своей супруги через мясорубку. Сначала он убил жену, а потом обратился с заявлением в полицию о пропаже женщины. Позже он предложил солидное вознаграждение за информацию о её нахождении, но был пойман. 

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Убил ребёнка, его мать, бабушку и деда. Зверское убийство в Кудьме
Автор: Екатерина Широкова
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