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Глава Следственного комитета связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил, почему 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете и убил шесть человек. По мнению главы, причиной послужило влияние Сети.

Глава Следственного комитета связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Александр Бастрыкин убеждён, что подобные трагедии случаются из-за неправильного источника воспитания. Руководитель перечислил следующие сферы, в которых люди популяризируют насилие:

  • Интернет,
  • ТВ,
  • соцсети,
  • СМИ,
  • компьютерные игры,
  • блогеры,
  • театральные постановки.

По словам главы, в видеоиграх молодые люди находят решение конфликта — убийство оппонента. Журналисты и пользователи соцсетей показывают преступников, как героев. Кроме того, блогеры демонстрируют плохой пример, когда применяют насилие к людям ради наживы и славы.

"Речь идёт о наших ценностях, лишившись которых, мы потеряем человечность", — заключил Александр Бастрыкин, которого цитировали журналисты ТАСС.

Ранее сотрудники Pravda.Ru вместе с психологом Людмилой Поляновой выяснили, могут ли у "пермского стрелка" появиться последователи. Специалист уверена, что перенять преступную модель могут только те люди, у которых есть психическая патология.

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Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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