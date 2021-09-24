Глава Следственного комитета связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объяснил, почему 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете и убил шесть человек. По мнению главы, причиной послужило влияние Сети.

Александр Бастрыкин убеждён, что подобные трагедии случаются из-за неправильного источника воспитания. Руководитель перечислил следующие сферы, в которых люди популяризируют насилие:

Интернет,

ТВ,

соцсети,

СМИ,

компьютерные игры,

блогеры,

театральные постановки.

По словам главы, в видеоиграх молодые люди находят решение конфликта — убийство оппонента. Журналисты и пользователи соцсетей показывают преступников, как героев. Кроме того, блогеры демонстрируют плохой пример, когда применяют насилие к людям ради наживы и славы.

"Речь идёт о наших ценностях, лишившись которых, мы потеряем человечность", — заключил Александр Бастрыкин, которого цитировали журналисты ТАСС.

Ранее сотрудники Pravda.Ru вместе с психологом Людмилой Поляновой выяснили, могут ли у "пермского стрелка" появиться последователи. Специалист уверена, что перенять преступную модель могут только те люди, у которых есть психическая патология.

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