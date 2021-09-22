Психолог о "пермском стрелке": "Это несчастная личность"

В понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете. По данным Следственного комитета, от действий студента пострадали более 40 человек, погибли шесть. Перед трагедией он публиковал свои мысли в Сети.

Журналисты Pravda.Ru поговорили с директором психологического центра "Личность" Людмилой Поляновой и выяснили, может ли поступок "пермского стрелка" вдохновить других молодых людей на подобные действия.

"Человек нездоров"

Специалист подчеркнула, что решение "колумбайнера" нельзя назвать зверством. По словам психолога, студент проявил психопатологическое поведение, поскольку страдал от проблем с психическим здоровьем. Людмила Полянова напомнила, что Тимур хотел умереть и надеялся, что профессионалы быстро с ним справятся.

"Это было самоубийство путём мщения — забрал с собой жизни других. Здесь надо копать историю: кто пропустил эту патологию, почему появилась эта патология, история семьи. Это не монстр, который в один день решил взять и совершить этот проступок. Он готовился к нему. Это несчастная личность, которая чувствовала себя абсолютно одинокой во всём мире и пыталась отомстить этому миру за нелюбовь к себе", — объяснила природу "колумбайнеров" психолог.

Кого может "зацепить"

Общественности стоит волноваться, что дети и подростки возьмут пример с обаятельных бандитов из кино, а не с таких людей, как Тимур. Специалист напомнила о фильме "Бригада", где преступники казались смелыми и крутыми. Людмила Полянова убеждена, что психически здоровые люди не станут подражать "колумбайнерам".

"Зацепить может кого? Кто тоже склонен к патологии. Поэтому задача государства и общества выявлять как можно раньше склонность к такому поведению и корректировать. В Британии, например, это делают в возрасте трёх лет: проводят исследование детей в детском саду. И если проявляются такие наклонности, они всегда врождённые конституционные, то идет коррекция поведения. Это не значит, что они становятся абсолютно нормальными, здоровыми, безопасными для общества. Но они становятся менее опасными. Это выгодно и обществу, и государству. И с точки зрения нравственности и морали, и с точки зрения финансовой", — рассказала психолог.

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