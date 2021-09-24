По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) не был готов к возможным ЧС.
Он подчеркнул, что преподаватели не отрабатывали со студентами алгоритм действий в экстремальных ситуациях. Когда 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрельбу в образовательном учреждении, у них не было чёткого плана реагирования на случившееся. Именно поэтому все действовали стихийно, передаёт ТАСС.
"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц, администрации и персонала чёткого алгоритма действий", — отметил Бастрыкин.
Председатель СК РФ сообщил, что после стрельбы в Казани руководителям всех учебных заведений поручили усилить меры безопасности:
Но в ПГНИУ не внедрили эти правила, поэтому преступник без проблем проник в здание.
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