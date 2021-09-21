"Злость и инфантилизм": Графолог описал личность пермского стрелка по почерку

По словам графолога Дмитрия Смыслова, пермский стрелок находился "на грани". В записке, что он оставил перед совершением преступления, специалист увидел инфантильного и злого человека. Послание Тимур Бекмансуров оставил на клочке бумаги, писал печатными и большими буквами.

"Из этого следует, что эмоции больше его хватают именно с точки зрения либо его, либо кого-то из его близких, вот то, что случилось с ним в его голове", — рассказал Смыслов "Лайфу".

Эксперт отметил, что такой стиль письма выдаёт в преступнике прямолинейность и злопамятность.

Что примечательно, в своей записке стрелок попросил родных приютить его кота, потому что он "не в чём не виноват".

Трагедия произошла вчера днём в ПГНИУ. Бекмансуров приехал в ВУЗ на такси с "травматом". Нападавший зашёл на территорию учебного заведения и открыл хаотичный огонь на поражение. В результате стрельбы скончались шесть человек, ещё 20 получили травмы. Бекмансурова обезвредили сотрудники ДПС.

Семь пострадавших при стрельбе сегодня из Перми перевезут в Москву.

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