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В Подмосковье началась война между криокомпаниями

Происшествия

В Подмосковье развернулся конфликт между двумя компаниями, к которым люди обращаются, чтобы заморозить тело в надежде на жизнь после смерти. Одна фирма решила, что у неё едва не украли клиентов, в то время как другая — опровергла эту информацию.

В Подмосковье началась война между криокомпаниями

Раскол 

Раньше компания "КриоРус" была единым целым, однако из-за развода супругов-владельцев поделилась на два независимых бизнеса. Данила Медведев создал организацию "Открытая крионика" с такой же направленностью — замораживанием тел для оживления клиентов в будущем.

Ход "Открытой крионики"

В социальных сетях представитель компании Дмитрий Квасников заявил, что бывшая жена руководителя Валерия Удалова седьмого сентября сговорилась со сторожем и попыталась украсть оборудование и замороженные в них тела.

"Надеемся, что правоохранительные органы согласятся с нашей позицией и уголовное дело в отношении Валерии будет возбуждено", — высказался представитель "Открытой крионики", слова которого передаёт Москва 24.

Также он добавил, что Валерия психически не здорова и нуждается в лечении.

Защита "КриоРуса"

Валерия Удалова, хозяйка "КриоРус", призналась, что хотела вернуть оборудование. Однако женщина подчеркнула, что оно принадлежит её организации. Поэтому предпринимательница написала заявление за ложный донос. Она объяснила мотив бывшего мужа:

"Недавно он открыл компанию "Крионика", которая не обладает никакими ресурсами и компетенциями. Таким образом они пытаются украсть оборудование и очернить "КриоРус". У него просто коммерческий интерес".

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Крионика – шанс на бессмертие или лженаука. Технобайки Амперки
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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