В Подмосковье развернулся конфликт между двумя компаниями, к которым люди обращаются, чтобы заморозить тело в надежде на жизнь после смерти. Одна фирма решила, что у неё едва не украли клиентов, в то время как другая — опровергла эту информацию.
Раньше компания "КриоРус" была единым целым, однако из-за развода супругов-владельцев поделилась на два независимых бизнеса. Данила Медведев создал организацию "Открытая крионика" с такой же направленностью — замораживанием тел для оживления клиентов в будущем.
В социальных сетях представитель компании Дмитрий Квасников заявил, что бывшая жена руководителя Валерия Удалова седьмого сентября сговорилась со сторожем и попыталась украсть оборудование и замороженные в них тела.
"Надеемся, что правоохранительные органы согласятся с нашей позицией и уголовное дело в отношении Валерии будет возбуждено", — высказался представитель "Открытой крионики", слова которого передаёт Москва 24.
Также он добавил, что Валерия психически не здорова и нуждается в лечении.
Валерия Удалова, хозяйка "КриоРус", призналась, что хотела вернуть оборудование. Однако женщина подчеркнула, что оно принадлежит её организации. Поэтому предпринимательница написала заявление за ложный донос. Она объяснила мотив бывшего мужа:
"Недавно он открыл компанию "Крионика", которая не обладает никакими ресурсами и компетенциями. Таким образом они пытаются украсть оборудование и очернить "КриоРус". У него просто коммерческий интерес".
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