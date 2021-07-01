В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу

Олень напал на дрессировщицу во время выступления в цирке Барнаула. Инцидент был записан на видео зрителями и опубликован в социальных сетях.

Во время исполнения номера животное внезапно бросается на женщину и пытается протаранить ее рогами. Артистке удается сдержать атаку руками и частично укрыться за краем арены, пока два работника манежа не успокоили взбесившееся животное.

Администрация шоу сообщила местным СМИ, что дрессировщица "получила только незначительные царапины" и что "олень не пострадал". По словам дирекции цирка, реакция животного была результатом "неправильного или непривычного для него" расположения реквизита, что его напугало.

Особо чиновники подчеркнули, что подобные несчастные случаи очень редки и что животные обычно ведут себя спокойно. И в инциденте олень "уж точно не виноват".

Полемика

Тем не менее этот случай вновь открыл дебаты в интернете об использовании животных в цирковых шоу.

Некоторые пользователи сомневались в эстетической ценности таких представлений и выражали обеспокоенность состоянием оленя, а также предполагали, что его внезапная агрессия могла привести к трагедии, если бы он "ломанулся" в зрительный зал.

Большинство же комментариев содержат призывы "прекратить эту жестокость" и запретить использование животных в цирках.

Напомним, инциденты с участием животных и дрессировщиков в передвижных цирках в России — не редкость. Например, в октябре Pravda.Ru сообщала, что в Москве медведь убил человека.

Вопрос о запрете этих мероприятий уже давно обсуждается на федеральном уровне, поскольку в остальном мире растет отказ от такой практики:

В ГД направлена инициатива от субъектов запретить передвижные цирки.

Хотя конкретного закона пока нет, в январе 2020 года в стране вступила в силу поправка, запрещающая контактные зоопарки — места, где посетителям разрешено ласкать и напрямую общаться с животными.