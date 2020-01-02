В России изменились правила обращения с животными

1 января в России начали работать новые правила обращения с животными.

О том, каким образом отныне будет осуществляться госнадзор в этой области, сообщается на сайте Государственной Думы.

В целом, основные нормы закона "Об ответственном обращении с животными", принятого в 2018 году, уже действуют. С наступлением же 2020 начинают применяться дополнительные положения документа.

Теперь потенциально опасные породы собак (их список заранее был утвержден правительством) можно выгуливать строго в наморднике и на поводке. Исключение — огороженные территории. С 1 января в стране под запретом контактные зоопарки. Исключения — наличие в них "недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ". Запрещается также содержание дома диких животных. Отдельно прописаны в законе правила приютов для животных. Теперь их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Запрещается также умерщвлять животных в приютах без соответствующего указания ветеринара. Что же касается правил обращения с "бродячими" животными, то теперь схема "заботы" о них: "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания". Все процессы отлова и "возвращения" необходимо будет фиксировать на видео.

Напомним, что Госдумой закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в декабре 2018 года. Позже его утвердил президент.

Однако, с вступлением закона в силу в стране обострилась проблема бродячих собак. По мнению кинологов, о чем ранее писала "Правда.ру", произошло это потому, что законотворцы не учли мнение специалистов по работе с животными. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.