1 января в России начали работать новые правила обращения с животными.
О том, каким образом отныне будет осуществляться госнадзор в этой области, сообщается на сайте Государственной Думы.
В целом, основные нормы закона "Об ответственном обращении с животными", принятого в 2018 году, уже действуют. С наступлением же 2020 начинают применяться дополнительные положения документа.
Напомним, что Госдумой закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в декабре 2018 года. Позже его утвердил президент.
Однако, с вступлением закона в силу в стране обострилась проблема бродячих собак. По мнению кинологов, о чем ранее писала "Правда.ру", произошло это потому, что законотворцы не учли мнение специалистов по работе с животными. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.