Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белковая глазурь для кулича: классическое покрытие для пасхальной выпечки
Дмитрий Шепелев делится успехами сыновей в спорте и их участием в телешоу
Названы опасные последствия быстрого приёма пищи
На коне и на экоферме: как Илья Малаков сделал предложение Ангелине Стречиной
Ученые дали ответ, почему кошка выбирает одного хозяина
20-минутный курс йоги для лучшей мобильности
Филипп Киркоров отметил 57-летие в кругу близких
Российская стюардесса возбудила иностранцев, сделав фото в самолете
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Главное отличие сторожевой и охранной собаки: не перепутайте перед тем, как завести питомца

Кинологи назвали отличие сторожевой и охранной собаки

1:25
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы участков земли заводят собак для охраны своей собственности. Однако, часто возникает путаница между двумя, на первый взгляд, схожими терминами — "сторожевая собака" и "охранная собака".

Кинологи назвали отличие сторожевой и охранной собаки
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На самом деле, между ними есть существенная разница. Сторожевая собака в основном предупреждает своего хозяина лаем о присутствии посторонних на ее территории. Эту задачу успешно выполняют даже обычные дворовые псы, так как они имеют инстинктивное стремление защищать свою территорию. Однако, охранной собакой можно назвать только ту, которая специально обучена. Помимо сигнализации лаем, такая собака способна напасть на грабителя и задержать его, так как она понимает намерения злоумышленника.

Следует отметить, что не все породы подходят для роли охранника. Например, охотничьи и ездовые собаки обычно дружелюбны ко всем людям и не подходят для охраны. Также не подходят для этих целей бойцовские собаки, которые проявляют агрессию преимущественно к своим сородичам, а не к людям.

По опыту можно сказать, что лучшими охранниками могут быть пастушьи собаки и породы, специально выведенные для службы охраны и сторожевой работы. В любом случае, важно учесть значение тренировки для достижения оптимальных результатов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям
Советы, что делать, если нет аппетита
Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей
Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения
Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности
Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо
Почему стоит заниматься хатха-йогой?
Вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников