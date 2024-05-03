Главное отличие сторожевой и охранной собаки: не перепутайте перед тем, как завести питомца

Кинологи назвали отличие сторожевой и охранной собаки

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы участков земли заводят собак для охраны своей собственности. Однако, часто возникает путаница между двумя, на первый взгляд, схожими терминами — "сторожевая собака" и "охранная собака".

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На самом деле, между ними есть существенная разница. Сторожевая собака в основном предупреждает своего хозяина лаем о присутствии посторонних на ее территории. Эту задачу успешно выполняют даже обычные дворовые псы, так как они имеют инстинктивное стремление защищать свою территорию. Однако, охранной собакой можно назвать только ту, которая специально обучена. Помимо сигнализации лаем, такая собака способна напасть на грабителя и задержать его, так как она понимает намерения злоумышленника.

Следует отметить, что не все породы подходят для роли охранника. Например, охотничьи и ездовые собаки обычно дружелюбны ко всем людям и не подходят для охраны. Также не подходят для этих целей бойцовские собаки, которые проявляют агрессию преимущественно к своим сородичам, а не к людям.

По опыту можно сказать, что лучшими охранниками могут быть пастушьи собаки и породы, специально выведенные для службы охраны и сторожевой работы. В любом случае, важно учесть значение тренировки для достижения оптимальных результатов.