Российская стюардесса возбудила зарубежных пользователей: фото в красном и черном на Instagram

Российская стюардесса возбудила иностранцев, сделав фото в самолете

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фотография бортпроводницы российской авиакомпании "Уральские авиалинии", размещенная в Instagram-аккаунте @beautifull_cabincrews (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), привлекла внимание зарубежных пользователей.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стюардесса была одета в черный пиджак и красное платье, дополненные шейным платком, аккуратно уложенными в пучок волосами и ярким макияжем. Комментарии под фотографией были полны восхищения: пользователи называли девушку "милая", "великолепная", "сказочно красивая", "очень привлекательная" и "красотка".