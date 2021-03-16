В ГД направлена инициатива от субъектов запретить передвижные цирки

В России могут запретить передвижные цирки с животными, зоопарки, дельфинарии. Депутаты Ленинградской, Калининградской областей и Республики Башкортостан направили соответствующую инициативу в Госдуму. Об этом "Правде.Ру" сообщил депутат Калининградской областной думы Валерий Губаров.

"Вы посмотрите, в каких условиях там содержатся животные. Это жестоко. Они страдают от голода и жажды. Им часто не оказывают медицинскую помощь. Надеемся, если будут отменены всякие полулегальные цирки, мы сможем, по крайней мере в нашей области построить стационарный цирк с хорошими условиями для питомцев", — отметил Губаров.

В России зоозащитники неоднократно выходили на пикеты с требованием запретить работу дельфинариев и передвижных цирков.

Когда депутаты Госдумы рассмотрят инициативу, которая поступила от ряда субъектов страны, не сообщается. Вопрос в предыдущие годы неоднократно поднимался на заседаниях нижней палаты парламента, но закон принят не был.