Стало известно, как дети Шепелева покоряют телевидение и спорт

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Дмитрий Шепелев делится успехами сыновей в спорте и их участием в телешоу

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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о своих сыновьях Платоне и Тихоне, которые уже пробовали свои силы перед камерами в развлекательном телешоу. Несмотря на опыт участия в съемках, дети испытывали волнение.

Дмитрий Шепелев делится успехами сыновей в спорте и их участием в телешоу
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Шепелев подчеркнул, что хотел бы, чтобы его наследники занимались тем, что им по душе, независимо от его собственных предпочтений или карьеры в телевидении.

11-летний Платон увлекается баскетболом и уже достигает успехов в этом спорте, а 3-летний Тихон занимается гимнастикой, что соответствует его возрасту. Шепелев выразил гордость за своих детей и их увлечения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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