Стало известно, как дети Шепелева покоряют телевидение и спорт

Дмитрий Шепелев рассказал о своих сыновьях Платоне и Тихоне, которые уже пробовали свои силы перед камерами в развлекательном телешоу. Несмотря на опыт участия в съемках, дети испытывали волнение.
Шепелев подчеркнул, что хотел бы, чтобы его наследники занимались тем, что им по душе, независимо от его собственных предпочтений или карьеры в телевидении.
11-летний Платон увлекается баскетболом и уже достигает успехов в этом спорте, а 3-летний Тихон занимается гимнастикой, что соответствует его возрасту. Шепелев выразил гордость за своих детей и их увлечения.
Артист раскрыл подробности личной жизни.