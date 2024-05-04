Стало известно, как дети Шепелева покоряют телевидение и спорт

Дмитрий Шепелев делится успехами сыновей в спорте и их участием в телешоу

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о своих сыновьях Платоне и Тихоне, которые уже пробовали свои силы перед камерами в развлекательном телешоу. Несмотря на опыт участия в съемках, дети испытывали волнение.

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Шепелев подчеркнул, что хотел бы, чтобы его наследники занимались тем, что им по душе, независимо от его собственных предпочтений или карьеры в телевидении.

11-летний Платон увлекается баскетболом и уже достигает успехов в этом спорте, а 3-летний Тихон занимается гимнастикой, что соответствует его возрасту. Шепелев выразил гордость за своих детей и их увлечения.