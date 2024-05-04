Глазурь для кулича из белков, сахарной пудры и лимонного сока: самый простой вариант

Белковая глазурь — это классическое покрытие, которым часто украшают пасхальные куличи. После застывания глазурь приобретает матовую текстуру и немного крошится при нарезке.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вот простой рецепт для приготовления белковой глазури, которую несложно приготовить самостоятельно.
Ингредиенты:
— 1 яичный белок,
— 200 г сахарной пудры,
— 0,5 чайной ложки лимонного сока,
— несколько чайных ложек воды.
Приготовление:
Взбейте яичный белок, сахарную пудру и лимонный сок в миске с помощью миксера. Процесс займет около 5 минут. Вам нужно достичь консистенции густой белой кремообразной массы.
Постепенно добавьте несколько чайных ложек воды и продолжайте взбивать, чтобы разбавить глазурь до консистенции, похожей на сметану. Если хотите, можно обойтись без воды, используя в два раза меньше сахарной пудры.
Готовую глазурь нанесите на куличи и оставьте подсыхать несколько часов.
Теперь у вас есть рецепт для приготовления белковой глазури, которой вы можете украсить свои пасхальные куличи. Приятного аппетита!
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