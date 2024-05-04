Глазурь для кулича из белков, сахарной пудры и лимонного сока: самый простой вариант

Белковая глазурь для кулича: классическое покрытие для пасхальной выпечки

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Белковая глазурь — это классическое покрытие, которым часто украшают пасхальные куличи. После застывания глазурь приобретает матовую текстуру и немного крошится при нарезке.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот простой рецепт для приготовления белковой глазури, которую несложно приготовить самостоятельно.

Ингредиенты:

— 1 яичный белок,

— 200 г сахарной пудры,

— 0,5 чайной ложки лимонного сока,

— несколько чайных ложек воды.

Приготовление:

Взбейте яичный белок, сахарную пудру и лимонный сок в миске с помощью миксера. Процесс займет около 5 минут. Вам нужно достичь консистенции густой белой кремообразной массы. Постепенно добавьте несколько чайных ложек воды и продолжайте взбивать, чтобы разбавить глазурь до консистенции, похожей на сметану. Если хотите, можно обойтись без воды, используя в два раза меньше сахарной пудры. Готовую глазурь нанесите на куличи и оставьте подсыхать несколько часов.

Теперь у вас есть рецепт для приготовления белковой глазури, которой вы можете украсить свои пасхальные куличи. Приятного аппетита!