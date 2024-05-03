"Вошли в правильную дверь": Киркоров рассказал о своём дне рождении

Филипп Киркоров отметил 57-летие в кругу близких

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Филипп Киркоров, известный российский певец, отпраздновал свой 57-й день рождения в тесном кругу друзей и семьи, отказавшись от планирования грандиозного праздника.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Празднование проходило в его доме, где собрались близкие друзья, включая пластического хирурга Тимура Хайдарова, певца Александра Буйнова с женой, продюсера Яну Рудковскую и блогера Даву.

"День рождения никто не отменял. Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Но сегодня мы вошли в правильную дверь и как видите она открыта…" — сказал на празднике Киркоров.

Киркоров встречал гостей в элегантном серебристом наряде от Dolce&Gabbana, а праздник украшал золотой торт в форме дракона. Несмотря на предыдущие заявления об отказе от шумного празднования из-за трагических событий, Киркоров сделал акцент на уютной атмосфере и дружеской встрече, демонстрируя, что дом всегда открыт для друзей.