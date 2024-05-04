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Стало известно, почему кошка выбирает одного хозяина: как понять, что это именно вы

Ученые дали ответ, почему кошка выбирает одного хозяина

Зоосфера » Кошки

Вы, вероятно, заметили интересную особенность в поведении кошек: они склонны выбирать одного человека, с которым у них формируется особенно прочная связь.

Ученые дали ответ, почему кошка выбирает одного хозяина
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это не означает, что кошка игнорирует остальных членов семьи. Они могут защищать животное, заботиться о его питании, уходе за лотком, и даже развлекать его. Однако глубокие эмоциональные связи кошка обычно устанавливает только с одним человеком.

Почему же кошки так выбирают своего "основного" хозяина? Специалисты объясняют это уникальным восприятием мира у кошек. Каждый член семьи получает от кошки определенную роль. Если вас кошка видит как обслуживающий персонал, то на другую роль претендовать уже не получится.

Для кошек такое устройство мира кажется идеальным: все ясно и понятно. Если кошка выбрала вас в качестве хозяина, это станет заметно сразу: она будет искать ваше присутствие, спать рядом и откликаться на призывы.

Такие особенные отношения с кошкой ценны, ведь они не всем даны.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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