В московском цирке медведь убил человека

В московском цирке на проспекте Вернадского медведь набросился на рабочего и убил его.

Как сообщает издание gazeta. ru со ссылкой на заместителя гендиректора цирка, всё произошло очень быстро и неожиданно. В настоящее время по факту случившегося проводят проверки прокуратура и Следственный комитет.

Информацию об инциденте распространил один из телеграм-каналов. В частности, было сказано, что пострадал рабочий по уходу за животными, он получил тяжёлую травму головы. Отмечается, что мужчина зашёл в клетку к медведю без сопровождения дрессировщика.

Как впоследствии стало известно, рабочий скончался в реанимации.