Почему не стоит перекусывать на ходу: последствия катастрофические

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Названы опасные последствия быстрого приёма пищи

1:26
Здоровье

В этой статье вы узнаете, почему опасно есть очень быстро.

Названы опасные последствия быстрого приёма пищи
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Откуда может взяться привычка быстро есть

Как правило, привычка быстро кушать формируется в детстве, когда взрослые не любят ждать и постоянно торопят ребенка. Однако это вредно для здоровья и нормального переваривания пищи, а также для усвоения полезных витаминов и микроэлементов.

Почему нельзя быстро поесть

Быстрый прием пищи вреден, в первую очередь, для пищеварительной системы. Тщательное пережевывание пищи помогает желудку легче и быстрее переваривать пищу.

Кроме того, мозгу требуется почти 20 минут, чтобы послать сигналы "сытости", которые говорят вам прекратить есть. Поэтому, когда вы едите слишком быстро, вы потребляете гораздо больше калорий, чем люди, которые едят медленнее.

Как правильно питаться

Пережевывать пищу лучше медленно и тщательно. Каждый кусочек пищи нужно пережевывать около 15-20 раз. Уменьшите количество перекусов на ходу. При приеме пищи в быстром темпе пища плохо пережевывается и попадает в желудок крупными кусками. Это может вызвать проблемы с пищеварительной системой в организме в будущем.

Оптимальный временной промежуток для обеда — от 15-30 минут, в зависимости от того, что лежит на тарелке.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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