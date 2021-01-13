Таможенники изъяли партию подделок известных брендов на 22 миллиона

Тюменские таможенники изъяли крупную партию поддельных вещей известных брендов на общую сумму 22 миллиона рублей.

Как сообщает издание megatyumen. ru, на границе были задержаны 274 килограмма поддельной одежды с имитацией известных мировых брендов. Среди изъятых вещей были платья, футболки шорты и прочие вещи, якобы, брендов Adidas, Puma, Paul & Shark, Chanel, Gucci и Louis Vuitton.

Отмечается, что гружёные подделками фуры направлялись в Москву из Киргизии. Собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие его подлинность. То, что изъятые вещи являются подделками подтвердили и правообладатели брендов.

Собранные материалы были переданы правоохранителям, которые проведут разбирательство.