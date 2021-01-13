Тюменские таможенники изъяли крупную партию поддельных вещей известных брендов на общую сумму 22 миллиона рублей.
Как сообщает издание megatyumen. ru, на границе были задержаны 274 килограмма поддельной одежды с имитацией известных мировых брендов. Среди изъятых вещей были платья, футболки шорты и прочие вещи, якобы, брендов Adidas, Puma, Paul & Shark, Chanel, Gucci и Louis Vuitton.
Отмечается, что гружёные подделками фуры направлялись в Москву из Киргизии. Собственник товара не смог предоставить документы, подтверждающие его подлинность. То, что изъятые вещи являются подделками подтвердили и правообладатели брендов.
Собранные материалы были переданы правоохранителям, которые проведут разбирательство.
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