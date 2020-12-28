Начальник выстрелил в подчинённого за отказ работать сверх нормы

В Москве начальник выстрелил в лицо подчинённому за отказ работать сверх нормы в выходной.

Как сообщает ТАСС, пострадавший обратился с заявлением в полицию 27 декабря. Мужчина рассказал, что его начальник пытался заставить его работать после окончания трудовой смены сверх нормы в выходной день. Получив отказ, он выстрелил в лицо подчинённому из газового пистолета.

В результате пострадавший с переломом носа и химическим ожогом глаз обратился за помощью медиков.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.