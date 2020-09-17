При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека

Сегодня ночью в Красноярске горела частная наркологическая клиника.

Из здания были эвакуированы 16 человек. Сообщается о четырёх погибших и двух пострадавших в огне.

Как рассказали в региональном МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 3:46 по местному времени (23:46 по мск). Очаг пожара находился на 1-ом этаже, в одном из кабинетов. Его площадь — 10 кв м.

"На данный момент у нас 2 версии причины пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании", — рассказал представитель МЧС по Красноярску.

Следком уже возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".