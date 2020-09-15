В Ростовской области задержали фальшивомонетчиков

Правоохранители Ростовской области, совместными силами различных подразделений, пресекли деятельность группы фальшивомонетчиков.

В результате комплекса мероприятий оперативники вышли на след преступной группы, которые занимались изготовлением фальшивых купюр номиналом две тысячи рублей. Слаженная работа полицейских позволила задержать злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба МВД, 33-летний мужчина организовал изготовление фальшивых купюр и сбывал их через двух своих подельников в Ростовской области.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты фальшивые банкноты, материалы и оборудование для их изготовления.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело, организатор группы взят под стражу, распространители фальшивых купюр находятся под подпиской о невыезде. Оперативники проводят проверку на предмет причастности подозреваемых к другим аналогичным эпизодам.