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Источник Правда.Ру

Пожар под Чернобылем не влияет на качество воздуха в России

Происшествия

Росгидромет дал оценку последствиям природного пожара, который уже несколько дней продолжается в чернобыльской зоне отчуждения.

Специалисты не прогнозируют переноса загрязняющих веществ с места природного пожара в чернобыльской зоне на территорию России, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

"По предварительным оценкам, перенос с воздушными массами загрязняющих веществ с места пожара на территорию РФ не прогнозируется. Моделирование показывает, что перемещение будет происходить в южном и юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "Правда.ру", лесной пожар в тридцатикилометровой чернобыльской зоне отчуждения продолжается третий день.

Горит по разным оценками от 25 до 100 га леса. В качестве основной причины возгорания называют поджог сухой травы. По информации и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, радиационный фон в очаге возгорания превышен в 16,5 раз.

Темы пожар радиация росгидромет чернобыльская аэс
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