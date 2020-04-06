В Чернобыльской зоне отчуждения третьи сутки горит лес

В Чернобыльской зоне отчуждения бушует пожар — там горит около 100 гектаров леса.
По словам Егора Фирсова, ио главы Госэкоинспекции, в очаге возгорания почти в 17 раз превышен уровень радиации.
По предварительным данным, причина пожара — поджог сухой травы.
В тушении пожара задействованы
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по ЧС, угрозы населенным пунктам нет.
Но действительность не подтверждает оптимизм официальных лиц: огонь не могут потушить уже третьи сутки. На данный момент, как пишут местные СМИ, действуют два очага пожара:
У Ярослава Емельяненко, члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения, данные совсем другие:
"Силами МЧС, полиции и авиации территория Чернобыльской зоны уже не горит, но пожар перекинулся дальше на леса в Житомирской области, где не утихает. Пока, видимо, не выгорит", — пишет он в своем микроблоге.
Пока решили защитить только детей и подростков.