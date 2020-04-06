В Чернобыльской зоне отчуждения третьи сутки горит лес

В Чернобыльской зоне отчуждения бушует пожар — там горит около 100 гектаров леса.

По словам Егора Фирсова, ио главы Госэкоинспекции, в очаге возгорания почти в 17 раз превышен уровень радиации.

По предварительным данным, причина пожара — поджог сухой травы.

В тушении пожара задействованы

140 пожарных,

18 единиц техники,

два самолета Ан-32П,

один вертолет Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по ЧС, угрозы населенным пунктам нет.

Очевидцы оптимизма спасателе не разделяют

Но действительность не подтверждает оптимизм официальных лиц: огонь не могут потушить уже третьи сутки. На данный момент, как пишут местные СМИ, действуют два очага пожара:

около села Владимировка — откуда все началось,

возле села Рагивка.

У Ярослава Емельяненко, члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения, данные совсем другие: