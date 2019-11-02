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Источник Правда.Ру

В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата

Происшествия print

В субботу вечером на западе Москвы погиб руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

В Москве расстреляли начальника Центра

Он и его брат (тоже полицейский) были застрелены во дворе одного из домов на улице Академика Анохина.

Сообщение о стрельбе поступило около 18:30 по московскому времени. Инцидент произошел районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Пострадавших было двое, к приезду полиции и скорой помощи они были мертвы.

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что следствие располагает записями с камеры видеонаблюдения. На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову. Злоумышленник, который был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку, бегом покинул место преступления.

Орудие убийства пока не обнаружено. Предполагается, что стреляли из пистолета Макарова. В Москве объявлен план "Перехват" — разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

На Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение в январе этого года.

Тогда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В машине вместе с Эльджаркиевым было еще трое полицейских. Они были тяжело ранены, но сам руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии тогда не постарадал.

Темы центр э покушение ингушетия ибрагим эльджаркиев
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