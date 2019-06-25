В городе Вальядолид, Испания, ссора 8-летнего мальчика с ровесницей переросла в массовые беспорядки.
Об этом сообщает испанское частное информационное агентство Europa Press.
Инцидент произошел в ночь с субботу на воскресенье, когда в стране проходил праздник Сан-Хуан. На одной из центральных улиц Вальядолида мальчик ударил сверстницу. Родители девочки вступились за чадо и обругали отца и мать обидчика.
Родители мальчика же в свою очередь устроили потасовку с семьей девочки.
Когда на место происшествия прибыла полиция, в потасовке уже участвовало полсотни человек, а захватила драка территорию нескольких смежных улиц. Испанским стражам правопорядка пришлось вызывать спецназ.
Отец и дядя 8-летнего мальчика были арестованы — мужчины оказали сопротивление полицейским и нанесли им серьезные побои.
Europa Press сообщает, что от дальнейших арестов было решено отказаться именно из-за опасений за жизнь и здоровье испанских стражей правопорядка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поселок Нижние Серги под Екатеринбургом из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве направлены отряды ОМОН.
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