В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН

В поселок Нижние Серги под Екатеринбургом направлены отряды ОМОН.



В массовой драке с цыганами погиб житель Чемодановки / Новости от 14.06.2019 23:55

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Меры безопасности пришлось усилить из-за угрозы массовых беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".

Издание E1 указывает, что на днях в Нижних Сергах произошла драка. В ее результате скончался один человек. Местные жители рассказывают, что он был уроженцем Азербайджана, а его обезумевшие от горя родственники пытались силой забрать второго участника драки из отделения полиции поселка Нижние Серги.

Смерть участника драки якобы наступила из-за сердечного заболевания, сообщает ряд местных СМИ — например, "Знак.Ком".