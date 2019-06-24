В поселок Нижние Серги под Екатеринбургом направлены отряды ОМОН.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Меры безопасности пришлось усилить из-за угрозы массовых беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Издание E1 указывает, что на днях в Нижних Сергах произошла драка. В ее результате скончался один человек. Местные жители рассказывают, что он был уроженцем Азербайджана, а его обезумевшие от горя родственники пытались силой забрать второго участника драки из отделения полиции поселка Нижние Серги.
Смерть участника драки якобы наступила из-за сердечного заболевания, сообщает ряд местных СМИ — например, "Знак.Ком".
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.