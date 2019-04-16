Елена Чудинова о Нотр-Даме: "Все поколения предков твоей крови кричат"

Пожар в Соборе Парижской Богоматери стал огромным ударом для Франции и мирового христианства, однако, прежде всего, надо разобраться в правовом аспекте этого трагического инцидента, считает писательница, драматург и публицист Елена Чудинова, автор романа-антиутопии "Мечеть Парижской Богоматери", с которой побеседовала корреспондент "Правды.Ру".

По ее словам, окончательные выводы о случившемся делать еще рано, поскольку важно разобраться в правовом аспекте: стала ли причиной пожара банальная случайность, или же в этом есть злой умысел.

"Мы, как цивилизованные люди, должны пройти две позиции. Первое — это дождаться официальных заключений властей. Ну а второе — сверившись с мнением компетентных уважаемых лиц, составить представление о том, можем ли мы доверять мнению властей. Вот в таком порядке нам надлежит действовать", — считает Елена Чудинова.

В интервью "Правде.Ру" эксперт отметила, что не следует исключать версию самовозгорания в ходе ремонтных работ, поскольку в пользу нее свидетельствует, в частности, очень сухая и теплая парижская погода с сильными порывами ветра, которая установилась в тот день.

Однако писательница передала и слова некоторых технических специалистов из Франции, которые высказали свои сомнения в официальной версии самовозгорания, возможно, это был поджог.

"И все-таки высказывают люди сомнения в том, что такое количество дерева могло так гореть. Пожарные леса или что-то на крыше чердачных помещений. Фотографируют сейчас балки, но они наверняка были пропитаны противопожарным составом. Не могло быть иначе. Просто если пожар крыши как-то у меня лично подверстывается под эту версию, то весь полностью объятый пламенем шпиль собора — это немного странно", — поясняет она.

Третьей версией причины трагедии, по словам Елены Чудиновой, может быть левый или исламский экстремизм. Если за "леваками" в настоящее время нет совершенных преступлений подобного масштаба, как и вообще никаких террористических актов, то "портфолио злодейств" исламских радикалов уже имеется. Писательницу поразило "гнусное злорадство" пользователей одного из арабо-французских сайтов, где звучало множество "омерзительных криков радости", связанных с пожаром в Нотр-Даме.

В целом Елена Чудинова считает, что эта трагедия стала огромным ударом для Франции и всего мирового христианства, поскольку Нотр-Дам — это не просто молитвенное место, а некий культурный код. "Мне говорили этой ночью, что даже люди, которые всю жизнь прожили, считая себя нерелигиозными, сейчас испытывают шок. То есть можно быть неверующим и думать, что совершенно к этому всему равнодушен, но когда что-то такое происходит, то все поколения предков твоей крови кричат", — заключила писательница.

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