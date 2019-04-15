Пожар в одном из самых известных соборов мира: горит Нотр-Дам

В понедельник вечером в Париже начался пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари. Уже понятно, что ущерб, нанесенный огнем, огромен — обрушились шпиль и часы собора, рухнула крыша, пламенем объяты несущие конструкции.



Пожар в соборе Нотр-Дам

Пока неизвестно достоверно, где именно находился очаг возгорания. Понятно, что он вспыхнул на верхних этажах собора. Реставраторы установили там строительные леса, велись работы по ремонту здания. Вероятно, очаг мог находиться на чердаке собора.

Крыша собора была в XIX веке выложена свинцовой плиткой, которая стала плавиться от жара.

Пожарные столкнулись с проблемами при тушении — струи воды с трудом доставали до очагов огня.

В момент начала пожара в соборе шла месса, людей быстро эвакуировали. Из-за пожара президент Франции Эммануэль Макрон отложил обращение к нации. По словам журналистов, люди, которые стоят на соседних улицах, плачут. Представитель собора сказал, что "всё горит, от основания ничего не останется".

Собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163–1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. Нотр-Дам-де-Пари служит кафедральным собором архиепархии Парижа, здесь находится кафедра парижского архиепископа.

На фото: начальная стадия пожара, еще до того момента, как упали шпиль и часы