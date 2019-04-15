Собор Парижской Богоматери в огне

В соборе Парижской Богоматери бушует пожар. Возгорание началось около 19:50 мск. Пожар начался на верхних уровнях здания.
По официальным данным, возгорание пока связывают с ремонтными работами в здании. Источники "Правды.Ру", которые сейчас находятся в Париже, сообщают, что французы не исключают возможность очередного теракта.
Верхняя часть шпиля и часы собора Парижской Богоматери уже обрушились в результате пожара. Сейчас пожар охватывает новые части собора, приближается к его смотровой площадке.
Как свидетельствуют кадры из Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. Пожарные делают все возможное, чтобы потушить пламя.
Президент США Дональд Трамп в Twitter уже предложил использовать авиацию для тушения пожара. "Ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вероятно, можно использовать пожарную авиацию. Необходимо действовать быстро!" — написал Трамп.
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