Собор Парижской Богоматери в огне

В соборе Парижской Богоматери бушует пожар. Возгорание началось около 19:50 мск. Пожар начался на верхних уровнях здания.



Пожар в соборе Парижской Богоматери

По официальным данным, возгорание пока связывают с ремонтными работами в здании. Источники "Правды.Ру", которые сейчас находятся в Париже, сообщают, что французы не исключают возможность очередного теракта.

Верхняя часть шпиля и часы собора Парижской Богоматери уже обрушились в результате пожара. Сейчас пожар охватывает новые части собора, приближается к его смотровой площадке.

Как свидетельствуют кадры из Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. Пожарные делают все возможное, чтобы потушить пламя.

Президент США Дональд Трамп в Twitter уже предложил использовать авиацию для тушения пожара. "Ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вероятно, можно использовать пожарную авиацию. Необходимо действовать быстро!" — написал Трамп.

Видео пожара