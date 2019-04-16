Россия готова помочь французским властям в востановлении Нотр-Дама

Российские чиновники заявляют, что готовы оказать поддержку французским властям в восстановлении Собора Парижской Богоматери. Такую позицию уже озвучили в Министерстве культуры России. Директор департамента музеев Минкульта РФ Владислав Кононов предложил провести сбор средств на реставрацию Нотр-Дам-Де-Пари.
"Мы предлагаем нашим музеям и всем неравнодушным гражданам принять участие в сборе средств для восстановления Собора Парижской Богоматери. Это будет правильный поступок, поскольку в нас генетически заложено приходить на помощь нуждающимся", — заявил Владислав Кононов.
Также по словам Кононова, во Франции произошла очень страшная трагедия, поэтому представители российских музеев должны прийти на помощь своим французским коллегам.
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что специалисты из России готовы отправиться в Париж, чтобы непосредственно принять участие в восстановлении Нотр-Дам-Де-Пари, однако по словам Швыдкого, сейчас необходимо прояснить, какая конкретно помощь нужна французам.
"Инцидент стал трагическим не только для французов, но и для всего человечества. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что собирается пригласить самых искусных мастеров для восстановления собора, и российские специалисты готовы показать себя в деле", — пояснил Швыдкой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. По сообщениям представителей французских властей, удалось спасти основную конструкцию здания, а также две башни собора. Во время борьбы с огнем пострадал один пожарный.
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