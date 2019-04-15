Пожар в Нотр-Дам: что удалось спасти и что потеряно

Интенсивность пожара в Соборе Парижской Богоматери удалось снизить. Ранее высказывались опасения, что пожар может полностью уничтожить собор. Однако они, похоже, не оправдались.
По сообщениям представителей французских властей, удалось спасти основную конструкцию здания, а также две башни собора.
Во время борьбы с огнем пострадал один пожарный.
Тем не менее, по предварительным расчетам на ликвидацию пожара может уйти вся ночь. Уже известно, что огонь уничтожил две трети кровли собора.
В свою очередь, прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в Нотр-Даме. Предполагается, что пожар мог возникнуть в ходе реставрационных работ. Верхнюю часть собора окружали строительные леса.
Из собора Парижской Богоматери удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец, заявил в эфире телеканала BFM ректор (ответственный за богослужения священник) Патрик Шове.
"Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете", — сказал он.
Он отметил, что во время пожара жертв удалось избежать, оценка ущерба начнется во вторник. С этого же дня начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом было сказано в сообщении Государственного фонда сохранения культурного наследия Франции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался во вторник вечером. Спустя некоторое время рухнул шпиль и часы собора, а также частично обвалилась кровля.
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