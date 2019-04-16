Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. В настоящий момент сотрудники пожарных служб Парижа продолжают поливать конструкции здания водой.
Об этом сообщает ежедневная французская газета Le Figaro.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что пожар в одном из самых узнаваемых и знаменитых мест Франции и всей Европы удалось локализовать.
Но, отмечают французские средства массовой информации, существует вероятность, что пожар вспыхнет вновь. Чтобы предотвратить это, французские пожарные обильно поливают горячие конструкции здания водой.
Напомним, что крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вчера вечером, 15 апреля. Ранее "Правда.Ру" сообщала об этом. Возгорание уничтожило шпиль собора, но обрушение фасада и двух башен удалось предупредить.
Согласно предварительной информации, пожар мог начаться из-за реставрационных работ, проводившихся внутри. Собор Парижской Богоматери был окружен строительными лесами. Это, сообщают спасательные службы, также могло повлиять на скорость распространения пожара.
Отметим, что на место пожара прибыл действующий президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп. Глава государства пообещал, что собор — "центр жизни всех французов" и "история Франции" — будет восстановлен.
Посольство Российской Федерации во Франции назвало случившееся невосполнимой утратой как для современной Франции, так и для всего человечества.
Русская православная церковь также не оставила случившееся без своего внимания. Там заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери — трагедия для всего христианского мира.
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в свою очередь назвал пожар ужасным зрелищем и предложил властям Франции бороться с ним с помощью авиации.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, какие реликвии знаменитого собора удалось спасти из огня.
Фото: Police Nationale.
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