Западные СМИ: пожар в Нотр-Дам вырвал сердце Франции

Ведущие западные средства массовой информации выражают соболезнования жителям Франции.



Главы государств съезжаются в Париж на столетие окончания Первой мировой / Новости от 11.11.2018 12:16 | Триумфальная арка украшена флагами, трибуны готовы к приему мировых лидеров, рассказал \

Пожар в соборе Парижской Богоматери вырвал сердце Франции. Это невосполнимый удар по Парижу и всему тому, что он собой олицетворяет.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Когда рухнул шпиль знаменитого собора, показалось, что вместе с ним рухнул и весь мир. Жители Парижа плакали, и вместе с ними плакал и весь мир.

Об этом пишет британское интернет-издание The Independent.

Пораженные французы выстроились вдоль берегов Сены, наблюдая за тем, как полыхает собор Парижской Богоматери.

Соболезнования жителям Франции таким образом выражает и американское издание The New York Times.

Десятки телевизионных и кабельных станций прервали свои регулярные передачи, чтобы транслировать многочасовое неустанное освещение ужасной катастрофы. Одно из величайших символов не только Парижа, но и всего мира, "понесло немыслимые увечья".

Об этом сообщают журналисты из американского издания The New York Post.

Храбрые французские пожарные и сотрудники собора пытались спасти драгоценные реликвии, хранящиеся в соборе. Один из пожарных серьезно пострадал в ходе тушения знаменитого сооружения.

Об этом сообщает британская ежедневная газета Evening Standard.

Несмотря на случившееся, собор Парижской Богоматери поднимется. Но прежним все равно никогда уже не будет.

Таким мнением делятся журналисты из американского издания The Washington Post.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в понедельник вечером в Париже начался пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери.

Также "Правда.Ру" писала о том, что парижским пожарным удалось потушить возгорание.

Фото: Police Nationale.

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