Посол Франции возмутилась из-за шутки украинского политолога над пожаром в Нотр-Дам

Французский посол в Украине Изабель Дюмон возмутилась сообщением известного украинского политолога Тараса Березовца в социальной сети Twitter.
Тарас Березовец, известный сторонник действующего президента Украины Петра Порошенко, решил использовать трагедию во Франции для очередной критики в адрес актера и шоумена Владимира Зеленского.
Так, написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter украинский политолог, президенту Франции Эммануэлю Макрону повезло, что после приезда Владимира Зеленского сгорел лишь собор Парижской Богоматери. Мог, посмеялся Тарас Березовец, "полыхнуть" и Елисейский дворец — официальная резиденция французского президента и еще один символ современного Парижа.
Французский посол в Украине Изабель Дюмон так прокомментировала слова Березовца: "Как вам не стыдно!? Позор". Также посол Франции обратила внимание Министерства иностранных дел Украины на комментарий политолога.
Отметим, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский буквально на днях посетил Париж и встретился там с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, что 31 марта текущего года на Украине состоялись президентские выборы. Ни одному из кандидатов на пост главы государства не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. 21 апреля этого года в постсоветской республике пройдет второй тур президентских выборов. В нем примут участие действующий президент Незалежной Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский — лидеры прошедшего в конце марта голосования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вчера вечером загорелся собор Парижской Богоматери.
Фото: скриншот Twitter.
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