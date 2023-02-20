Экстрасенс Рзаев дал прогноз по Украине: результат уже в 2023 году

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Россия победит в войне с Западом, потому что Владимир Путин — ясновидящий. Он знает, что будет, куда вести, и надо просто ему доверять.

РФ надо побеждать в информационной войне

Член комиссии Общественной палаты РФ, клинический психолог, эзотерик Зираддин Рзаев рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. Ru, что ожидать россиянам в ближайшем будущем.

По его словам, зависть и желание отобрать природные богатства России всегда будут побуждать Запад нападать на неё "очень подло, очень жестко, очень хитро". И в данный момент это происходит в виде прокси-войне на Украине, где идёт гражданская война, добавил эксперт.

Он считает, что одна из главных проблем РФ- это проигрыш Западу в информационной войне из-за отсутствия глобальной социальной сети российского производства, что приводит к формированию молодёжи с ориентацией на ценности Запада.

"Я как психолог это вам говорю. Почему дети все — с уклоном на ценности Запада? Это результат работы западных социальных сетей, пропаганды, информационного давления, промывания мозгов. Наша цель — это безопасность, борьба с педофилией, наркоманией, и мы работаем в Общественной палате над созданием российской глобальной социальной сети на всех мировых языках", — сказал эксперт.

Победа на Украине будет за Россией

По мнению Зираддина Рзаева, победа на Украине будет за Россией, и он видит это, как экстрасенс. Уже в 2023 году будут видны результаты:

"Если война даже не закончится, всё равно будут какие-то результаты, будут какие-то изменения — договоры, соглашения".

На вопрос о судьбе Украины, ясновидящий ответил, что страна будет разделена, "потому что у власти оказался не философ или политик, а актёр". Польша, по его словам, примет участие в разделе, как и Россия.

Характеризуя президента Владимира Зеленского, Зираддин Рзаев отметил, что тот "на самом деле употребляет наркотик".

"Я вижу, что он использует марихуану. И как психолог могу сказать, что его физиогномика: внешний вид, красные глаза, усталость — говорят об этом", — подчеркнул эксперт.

Путин — ясновидящий, ему надо доверять

Зираддин Рзаев считает, что ради победы россияне должны объединиться и поддержать президента РФ:

"Россия воюет со всем миром. Весь мир воюет против России. Сегодня — Путин президент, через 5-10 лет — ещё кто-то будет. Мы должны быть за Россию и поддержать Владимира Путина".

По словам экстрасенса, Путин — "очень уравновешенный, очень терпеливый, очень скрытый, очень тактичный, очень аккуратный человек", который "сначала думает, а потом говорит".

"У него никогда не было в речи политических ошибок. Его тактика меня всегда поражает — он в самой трудной ситуации молчит. Он молчит. Весь мир против него. Другие люди бы морально впали в депрессию, боялись бы. А он молчит и всё равно поступает так, как хочет, добивается своего. Это уникальный характер, на самом деле. Он спокойный, как удав. Что я могу сказать? Молодец!", — сказал Зираддин Рзаев.

По мнению ясновидящего, Путин "в данный момент ничего не решил в плане тактики, но он как ясновидящий знает, что будет":

"Он знает, что будет, и он двигает туда, поэтому просто надо ему доверять в самые сложные времена".

Человечество ждут катастрофические наводнения

Зираддин Рзаев считает, что землетрясение в Турции — "это природный естественный катаклизм".

"Я как ясновидящий вижу, что это не военная атака США, то есть не вакуумное оружие или что-то похожее", — отметил он.

По словам эксперта, человечество ждёт масштабное наводнение, цунами — "катаклизмы с водой угрожают всему земному шару, начиная с 2020 года, 2021 года до 2026-2027 годов".

"Это я предсказывал два года назад и сейчас предсказываю, что пока что всё впереди. Будет очень ужасное наводнение и цунами", — заключил Зираддин Рзаев.

По понятным причинам он отказался комментировать географию трагических процессов.

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