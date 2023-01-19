Министр экономики Свириденко: Украина может победить Россию уже в 2023 году

По мнению министра экономики Украины Юлии Свириденко, Киев может одержать победу над Москвой уже в 2023 году. Однако дальнейшее развитие конфликта напрямую зависит от военной помощи со стороны стран коллективного Запада, подчеркнула она.

"Мы надеемся, что выиграем… очень скоро. По оптимистичным прогнозам, мы можем победить уже в этом году", — заявила Свириденко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Также Министр признала, что антироссийский санкции оказались не настолько эффективными, насколько ожидал Киев.