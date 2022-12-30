Большинство "предсказаний" Ванги выдумали журналисты

В конце каждого года традиционно публикуются прогнозы на будущий год, якобы сделанные известными предсказателями. Но откуда они на самом деле берутся, и можно ли им доверять? Вопрос крайне спорный.

Нострадамус: вольные толкования

Недавно был опубликован очередной перечень пророчеств знаменитого французского ясновидца и астролога Мишеля Нострадамуса. Согласно им, в грядущем 2023 году нас ждут:

"Большая война". Войска окружат большой европейский город. Параллельно будут идти военные конфликты в мусульманском мире: "Большое войско перейдёт горы", а в качестве оружия будут использоваться яды. Правда, ядерного апокалипсиса в обозримом будущем, вроде бы, не наблюдается.

Общественные волнения. В будущем году в США начнутся массовые политические протесты, американцы будут выходить на демонстрации и требовать ухода в отставку президента. Бедные восстанут против богатых.

Сменится Папа Римский. Новый понтифик принесёт своей пастве войну, последствия которой будут ощущаться в течение ближайших 27 лет, предрекает Нострадамус. В итоге Рим будет разрушен, и начнётся Страшный Суд.

"Свет, падающий на Марс". Не исключено, что в следующем году должна состояться, наконец, высадка колонистов на Красную планету.

Одни предсказания видятся в какой-то степени правдоподобными, другие — сомнительными. Но большинство экспертов сходятся на том, что в "Центуриях" будущее описывается достаточно туманно. Только по факту уже произошедших событий их соотносили с прогнозами Нострадамуса.

Ложные мемуары о Распутине

О пророчестве "старца" Григория Распутина, посвящённом трагической судьбе России и гибели царской семьи, наслышаны многие. Но публиковались и другие его предсказания, касавшиеся более отдалённого будущего.

В 1912 году в Санкт-Петербурге вышла книга "Благочестивые размышления" за авторством Распутина. В неё вошли цитаты из его записной книжки.

В 1927 году на страницах журнала "Минувшее" стал печататься дневник, автором которого якобы являлась близкая подруга убиенной императрицы Александры Фёдоровны — фрейлина Анна Вырубова.

Если верить этому произведению, то Вырубова оставила в своём дневнике немало записей, касавшихся распутинских пророчеств. В частности, Распутин будто бы предсказал

блокаду Ленинграда,

бомбёжку Хиросимы и Нагасаки,

полёт Гагарина в космос и американцев на Луну,

катастрофу на Чернобыльской АЭС,

пришествие коронавируса.

В 1989 году в журнале "Новое время" появилась статья историка Эдварда Радзинского, в которой говорилось, что "Дневник Вырубовой" — подделка, авторами которой являлись писатели Алексей Толстой и Павел Щёголев. Правда, в 1992 году в Риге вышла книга Анны Вырубовой "Страницы моей жизни". Вроде бы, это были подлинные воспоминания Анны Александровны, впервые опубликованные в 1923 году в Германии, а впоследствии переработанные автором.

В начале 1980-х рукопись случайно обнаружила дочь покойного издателя Вырубовой в бумагах отца. Самой Вырубовой к тому времени уже не было в живых.

В 1984 году книгу издали в Финляндии, а затем перевели на русский язык. Однако, ни о каких распутинских предсказаниях там не упоминается. Что же касается "Благочестивых размышлений", то полную их версию отыскать сложно.

Вымышленные пророчества Ванги

Или возьмём не менее знаменитую болгарскую провидицу Вангу. Дело в том, что некоторых громких предсказаний, якобы сделанных ею, она вообще никогда не произносила.

Это касается пророчеств

о смерти Сталина,

Чернобыльской аварии,

победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года,

затоплении подводной лодки "Курск" в 2000 году,

терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке,

о грядущем конце света.

Племянница Ванги Красимира Стоянова в своей книге рассказывает историю о том, как к её тете приехал популярный советский актер Вячеслав Тихонов, и Ванга якобы спросила, почему он не выполнил просьбу своего лучшего друга Юрия Гагарина. Мол, накануне гибели Гагарин пришёл в гости к Тихонову и сказал, что у него нет времени искать подарок, поэтому пусть артист купит будильник и держит его у себя на письменном столе на память об их дружбе.

Но когда обратились лично к Тихонову с просьбой прокомментировать этот эпизод, тот ответил, что даже не был знаком с первым советским космонавтом!

А откуда берутся "ежегодные" пророчества Ванги, которые регулярно публикуют СМИ? Да ниоткуда! Ванга практически никогда не делала предсказаний на конкретные годы. Это всего лишь выдумки досужих журналистов.

Так что, к подобным "прогнозам" следует относиться с изрядной долей скепсиса и просто принимать информацию к сведению: а мало ли, вдруг сбудется!