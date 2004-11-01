Ванна для цистита

Как правильно и с наибольшим эффектом организовать борьбу с циститом, если вам впервые пришлось с ним столкнуться?

Советует кандидат медицинских наук, врач-уролог Игорь Григорьевич Акопян.

Холодное время года — испытание для всего организма. Вирусы, инфекции и переохлаждения нередко приводят к появлению различных проблем со здоровьем. Цистит в данном случае не исключение. Если приступ застал вас врасплох, то себе можно помочь, следуя нашим советам.

В чем причины цистита?

Причина цистита — инфекция. Чаще всего в ее появлении виновата кишечная палочка. Она живет в толстом кишечнике и до поры до времени никому не мешает. Если же складывается благоприятная ситуация, например ослабленный иммунитет после болезни или банальное переохлаждение, то она начинает действовать. Отправляется в путешествие и попадает из кишечника в мочевой пузырь. Там она наводит свои порядки, а именно вызывает воспаление слизистой. И начинается тот самый цистит.

В последнее время, помимо кишечной палочки, разоблачили еще двух возмутителей спокойствия — хламидии и уреаплазму . Они встречаются гораздо реже, но проблем доставляют не меньше.

Поэтому первый шаг в борьбе с циститом — это уничтожение его возбудителей. Самым надежным и быстрым способом на сегодняшний день являются антибиотики. При первых симптомах цистита важно как можно скорее посетить уролога, который назначит подходящие вам препараты.

Можно ли прекращать прием лекарств от цистита после облегчения болей?

Их нужно принимать столько времени, сколько назначено врачом. Частая ошибка пациентов — прекращение лечения после того, как исчезли первые неприятные ощущения.

Воспалительный процесс может проходить незаметно, и если с ним не бороться, то недалеко и до хронического цистита. А с ним справиться намного сложнее. Поэтому не стоит торопить события и отказываться от лекарств раньше времени.

Какие лекарства для борьбы с циститом принимать?

Сейчас продается много антибактериальных препаратов, которые прекрасно справляются с поставленной задачей. Среди них хорошо себя зарекомендовал Нолицин. Его нужно принимать по одной таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней.

Тем, у кого нет этих 3-5 дней для лечения, можно посоветовать другое эффективное лекарство — Монурал. Этот препарат применяется однократно в дозировке 3 г за 2 часа до или после еды. Он хорошо переносится, разрешен беременным и практически не вызывает побочных эффектов.

Из фитопрепаратов следует отметить комплексный растительный препарат Цистон, который имеет свойство хорошего растительного уросептика и избавляет занятых людей от необходимости тратить время на приготовление различных почечных чаев. Он обладает противовоспалительным, спазмолитическим и мочегонным действием и устраняет большинство симптомов, помогая основному лечению.

Вода выведет бактерии из организма при цистите

Каждый раз с мочой вымывается часть бактерий, ставших причиной заболевания. Пить нужно много. В идеале — 1,5-2 л в сутки. Принцип здесь такой: чем больше жидкости, тем меньше бактерий.

Лучше всего пить разные напитки, но если есть какие-то сомнения, то вода — всегда правильный выбор. Постарайтесь на это время отказаться от

газированных напитков,

чая

и кофе.

Нельзя принимать минеральные воды. Они оказывают раздражающее действие на мочевой пузырь. И, конечно, никакого алкоголя. Напитки типа

киселей,

компотов,

клюквенного и брусничного морсов,

некрепкого чая с молоком

лучше пить теплыми и не очень сладкими.

Можно употреблять соки из фруктов, не вызывающих аллергию. Это

зеленые яблоки,

груши,

абрикосы,

черная смородина.

Цитрусовые соки лучше не пить. Они, несмотря на обилие витаминов, могут раздражающе действовать на мочевой пузырь.

Хорошо помогают овощные соки:

морковный,

свекольный,

огуречный,

тыквенный.

Томатный сок может навредить. Очень часто продается томатный сок, содержащий большое количество соли, а иногда и специй. Поэтому лучше использовать свежевыжатые соки.

Готовить их нужно непосредственно перед употреблением. Или, по крайней мере, за 1-2 часа до приема. Пить соки лучше за 30-40 минут до еды.

Фитотерапия при цистите

Не стоит забывать и о фитотерапии. Хорошо "промывают" мочевые пути настои толокнянки, брусничного листа, петрушки и полевого хвоща. Эти травы обладают мочегонным и противовоспалительным действием.

Можно воспользоваться и готовыми комбинациями лечебных трав. Например, приобрести

почечный чай

или урологический сбор.

Гигиена при цистите

Теплый душ во время приступа цистита не только прекрасное средство гигиены, но и помогает облегчить боль. Только не нужно мыться очень долго.

Подмываться следует только в направлении спереди — назад, теплой кипяченой водой. Можно использовать детское мыло или специальные средства интимной гигиены.

Надо ли заботиться о тепле при цистите?

Едва заподозрив у себя цистит, оденьтесь теплее. И постарайтесь как можно реже выходить на улицу.

Стоит ли принимать теплые ванны? Они не повредили бы, если точно знать, что воспалительный процесс ограничится только мочевым пузырем. Поэтому лучше воздержаться от горячих ванн, тем более от

сауны

или бани.

Лучше воспользоваться сухим теплом. Резиновую или электрическую грелку, мешочек с солью или речным песком, нагретый до 35-38оС, приложить на 20 минут к низу живота. Сделать перерыв на 20-30 минут, затем повторить эту процедуру. Хорошо бы продолжать делать это на протяжении нескольких часов.

Неплохо помогают при цистите горячие ножные ванны. Здесь допускается температура 36-38оС. Ступни ног опускают в воду на 10-15 минут, потом вытирают досуха, ложатся в постель и кладут на низ живота теплую грелку.

Какие обезболивающие принимать при цистите?

Хорошо помогает Кетонал. Он выпускается в таблетках и в свечах и действует очень эффективно. Обычно одной таблетки или одной свечки в день бывает достаточно. Другой не менее эффективный препарат — Нурофен.

Если болевые ощущения не утихли, можно добавить спазмолитик. Лучше, если это будет проверенная временем Но-шпа. Тем более что сегодня есть в продаже Но-шпа форте, которую можно применять однократно в сутки. Хорошим эффектом обладают комбинированные препараты, например,

Баралгин,

Пенталгин.

Они сочетают в себе свойства обезболивающих и спазмолитических препаратов.

Из фитопрепаратов хорошо себя зарекомендовали Цистон в таблетках, а также Цистенал или Спазмоцистенал в каплях.

Как при цистите соблюдать диету?

Кушать можно все. Ограничения касаются только тех продуктов питания, которые могут раздражающе подействовать на слизистую. К ним относятся

красный и черный перец,

уксус,

смешанные пряности,

маринады.

Поэтому из рациона надо исключить

острые,

кислые

и слишком соленые блюда.

Акцент следует сделать на вареных и тушеных овощных блюдах.

Неплохо есть побольше молочных, а особенно кисломолочных продуктов, в состав которых входят бифидобактерии.

Лечение острого цистита продолжается обычно 6-10 дней. После окончания курса нужно еще в течение 2-3 недель соблюдать диету и пить настои трав.

Развлекательная терапия

Нужно постараться немного облегчить свое состояние. Можно

сделать себе расслабляющий массаж,

послушать музыку,

посмотреть хороший фильм.

В общем, подходит все, что способно доставить вам удовольствие. Ложиться отдыхать нужно не более чем на 3 часа. Не следует слишком долго оставлять свой организм без приема жидкости.

Наталья ЕПИФАНОВА

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