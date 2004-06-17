Воспаление мочевого пузыря — часто летняя проблема. Она возникает после купания и хождения в мокром купальнике. Как с ней бороться? О принципах лечения цистита наш корреспондент побеседовал с врачом-урологом 8-й городской больницы г. Воронежа Александром Подгузовым.
- Почему одни женщины могут подолгу купаться в холодной воде и ходить после этого в мокром купальнике без ущерба для здоровья, а другие сразу же в такой ситуации становятся жертвой цистита?
Чаще всего цистит вызывается одним из представителей тех микроорганизмов, которые постоянно живут внутри человека: кишечной палочкой, стафилококком, стрептококком. Основные предпосылки к возникновению цистита — переохлаждение, стресс и гиповитаминоз. Иммунитет ослабевает. Организм перестает справляться с бактериями. И они начинают размножаться в мочевом пузыре.
Однако современные исследования показывают, что есть еще одна причина цистита у женщин. Воспаление мочевого пузыря тесно связано с воспалением влагалища — кольпитом — или нарушением его микрофлоры — бактериальным вагинозом. В норме во влагалище микробы находятся в экологическом равновесии, их численность строго контролируется друг другом. И они не позволяют появиться там ни одному другому микроорганизму.
Под влиянием стрессов, переохлаждений, при беременности это равновесие может нарушиться, и "плохие" микроорганизмы начинают размножаться как во влагалище, так и в мочевом пузыре. Повышают вероятность развития цистита и нарушения обмена веществ, в особенности сахарный диабет.
Иногда цистит, развивающийся после купания, может быть осложнением
Симптомы цистита могут появиться и при различных гинекологических заболеваниях, мочекаменной болезни, пиелонефрите. Поэтому очень важно при наличии частых позывов, болей и резей при мочеиспускании сразу же обратиться к врачу.
- Что вы посоветуете женщине, у которой после переохлаждения появились симптомы цистита?
При первых признаках заболевания необходимо обеспечить покой. Во время болезни нужно находиться в теплом сухом помещении, поскольку холод усиливает позывы к мочеиспусканию. Неприятные ощущения и боль может облегчить местное тепловое лечение — грелка, приложенная к низу живота, прогревание завернутой в материю обычной бутылкой с теплой — около 40 градусов по Цельсию — водой.
Очень эффективны теплые сидячие ванны с отваром ромашки и эвкалипта, смешанными в равных частях. Также можно сделать ванну с одним из следующих сборов:
Сбор № 1. Цветки календулы лекарственной — 3 части, трава спорыша — 5 частей, трава хвоща полевого — 5 частей, цветки ромашки аптечной — 5 частей, лист эвкалипта — 1 часть.
Сбор № 2. Трава донника лекарственного — 2 части, цветки ромашки аптечной — 5 частей, трава сушеницы топяной — 5 частей, трава шалфея лекарственного — 5 частей.
Отвар трав для ванн готовится следующим образом: на 1 литр воды берут 3 столовые ложки сбора, доводят до кипения, процеживают и охлаждают. Продолжительность сидячей ванны — 10-15 минут. Ее принимают 1-2 раза в день в течение 8-12 дней. Температура воды 38-40оС. Хорошо делать ванну на ночь и сразу ложиться в постель. Однако тепловые процедуры в некоторых случаях могут неблагоприятно сказаться на течении сопутствующих заболеваний, поэтому перед их приемом лучше посоветоваться с врачом.
- А нужно ли соблюдать какую-нибудь диету?
— Да, конечно. Нужно исключить
Желательно не употреблять кислые продукты:
Абсолютно противопоказаны все спиртные напитки, даже пиво. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря и этим усугубляют воспалительный процесс. Рекомендуются овощи, фрукты, молочные продукты.
- А что вы можете посоветовать по поводу питья? Одни говорят, что пить нужно больше. Другие считают, что жидкость нужно ограничить, потому что каждое посещение туалета сопровождается болевыми ощущениями.
— Пить надо много, не менее полутора литров в день. Своего рода промывание мочевого пузыря нужно для того, чтобы инфекция не застаивалась. С мочой микроорганизмы вымываются, тем самым снижается риск распространения инфекции в почки. Лучше пить не просто воду, а клюквенный морс. Он содержит природные вещества, не дающие микроорганизмам размножаться, и способствует быстрейшему выздоровлению.
- Если цистит связан с инфекцией, значит, нужно принимать антибиотики? Что вы можете посоветовать?
— Достаточно часто при первых симптомах цистита женщины принимают несколько таблеток первого попавшегося антибиотика. Проходит два-три дня, боли и рези уменьшаются, и женщины забывают о недуге. А после следующего купания или переохлаждения симптомы возвращаются вновь. Поэтому обязательно нужно обратиться к врачу и исследовать микрофлору мочи на чувствительность к антибактериальным препаратам. В связи с тем, что сейчас многие бактерии устойчивы к антибиотикам, проводить лечение следует только эффективными лекарствами. Самолечение может привести к хроническому циститу, который вылечить достаточно сложно.
- А какие антимикробные средства чаще всего применяются? Могут ли быть от них какие-то осложнения?
Препаратов для лечения цистита достаточно много. Давно и достаточно успешно применяются фурадонин, палин, 5-НОК. Однако у этих препаратов есть ряд нежелательных эффектов. Поэтому сейчас чаще назначают более современные препараты. Это средства группы фторхинолонов: ципрофлоксацин (ципролет), норфлоксацин (нолицин), пефлоксацин (абактал) и другие. Они хорошо переносятся, но противопоказаны при беременности, кормящим женщинам и детям до завершения периода роста. Летом нужно помнить, что эти средства вызывают повышение чувствительности кожи к солнцу.
Не так давно появился эффективный антибиотик, специально разработанный для лечения острого цистита и других заболеваний мочевыводящих путей, — фосфомицин (монурал). Его при необходимости можно применять и беременным. К монуралу многие микробы еще не успели развить устойчивость. Он тоже достаточно хорошо переносится, но у некоторых может вызвать нежелательные реакции, например тошноту.
При приеме антибиотиков очень важно точно соблюдать дозировку и длительность курса лечения. Если этого не делать, микроорганизмы могут стать устойчивыми к антибиотику, и в следующий раз вылечиться будет намного сложнее.
- А можно ли использовать в лечении цистита какие-нибудь лекарственные травы?
— Да, препараты растительного происхождения применяются как для лечения цистита, так и для профилактики обострений. Механизм действия лекарственных растений различен. Некоторые травы усиливают выделительную функцию почек, обладают слабым мочегонным эффектом и способствуют вымыванию бактерий. Другие растительные препараты поддерживают кислую реакцию мочи и тем самым не дают размножаться многим микроорганизмам. Многие травы обладают прямым антибактериальным действием.
При цистите полезны отвары
Довольно эффективен отвар из листьев петрушки: 2 столовые ложки сухих листьев залить 1,5 стакана кипятка, 15 минут кипятить в эмалированной посуде на медленном огне, настоять 45 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Для профилактики обострения цистита рекомендуются сборы следующих трав.
Сбор № 1. Трава зверобоя продырявленного — 5 частей, семя льна посевного — 3 части, трава мелиссы лекарственной — 2 части, трава спорыша — 5 частей, лист толокнянки обыкновенной — 5 частей, плоды фенхеля — 2 части.
Сбор №2. Трава душицы обыкновенной — 7 частей, трава зверобоя продырявленного — 3 части, лист мяты перечной — 2 части, трава петрушки огородной — 5 частей, трава спорыша — 5 частей, лист эвкалипта — 1 часть.
Сборы готовятся по следующему рецепту: 2-3 столовые ложки сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять 6 часов, процедить. Принимать в теплом виде по ½ стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс лечения продолжается обычно не менее 3 месяцев. Для профилактики полезно принимать сборы по два месяца весной и осенью, а также при любых острых респираторных заболеваниях, которые могут спровоцировать обострение цистита. Сборы надо чередовать и делать каждые два месяца небольшой перерыв. Обычно травы не дают побочного эффекта, тем не менее надо время от времени делать контрольный анализ мочи.
- Если при цистите хорошо помогают лекарственные травы с мочегонным эффектом, значит, можно применить и таблетки, способствующие выведению жидкости?
— Нет, это не так. Все хорошо в меру. Сильные мочегонные средства в таблетках уменьшают концентрацию антибактериальных веществ в моче и могут снизить эффективность лечения, поэтому их не применяют. К тому же травы обладают дополнительным антимикробным действием.
- А что нужно делать, чтобы обострение не повторилось?
При цистите важно не только пройти курс антибактериальной терапии, но и предотвратить последующие осложнения. Поэтому после выздоровления от острого цистита нужно посетить уролога, гинеколога и терапевта. Это необходимо для выяснения причин цистита и принятия мер по лечению сопутствующих заболеваний, если таковые имеются.
После курса антибиотиков хорошо принимать препараты, способствующие нормализации состава кишечной флоры, например бактисубтил, бифиформ, линекс, хилак-форте. Очень полезны йогурт и продукты, содержащие живые бифидобактерии.
При воспалении мочевого пузыря нужно больше пить, чтобы быстрее "вымыть" инфекцию из организма.
Несколько правил, которые должна соблюдать женщина, страдающая циститом или имеющая к нему предрасположенность:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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