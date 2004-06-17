Пляжный цистит: что должна знать каждая женщина

Воспаление мочевого пузыря — часто летняя проблема. Она возникает после купания и хождения в мокром купальнике. Как с ней бороться? О принципах лечения цистита наш корреспондент побеседовал с врачом-урологом 8-й городской больницы г. Воронежа Александром Подгузовым.

- Почему одни женщины могут подолгу купаться в холодной воде и ходить после этого в мокром купальнике без ущерба для здоровья, а другие сразу же в такой ситуации становятся жертвой цистита?

Чаще всего цистит вызывается одним из представителей тех микроорганизмов, которые постоянно живут внутри человека: кишечной палочкой, стафилококком, стрептококком. Основные предпосылки к возникновению цистита — переохлаждение, стресс и гиповитаминоз. Иммунитет ослабевает. Организм перестает справляться с бактериями. И они начинают размножаться в мочевом пузыре.

Однако современные исследования показывают, что есть еще одна причина цистита у женщин. Воспаление мочевого пузыря тесно связано с воспалением влагалища — кольпитом — или нарушением его микрофлоры — бактериальным вагинозом. В норме во влагалище микробы находятся в экологическом равновесии, их численность строго контролируется друг другом. И они не позволяют появиться там ни одному другому микроорганизму.

Под влиянием стрессов, переохлаждений, при беременности это равновесие может нарушиться, и "плохие" микроорганизмы начинают размножаться как во влагалище, так и в мочевом пузыре. Повышают вероятность развития цистита и нарушения обмена веществ, в особенности сахарный диабет.

Иногда цистит, развивающийся после купания, может быть осложнением

хронического тонзиллита,

гайморита,

фурункулеза,

туберкулеза.

Цистит

Симптомы цистита могут появиться и при различных гинекологических заболеваниях, мочекаменной болезни, пиелонефрите. Поэтому очень важно при наличии частых позывов, болей и резей при мочеиспускании сразу же обратиться к врачу.

- Что вы посоветуете женщине, у которой после переохлаждения появились симптомы цистита?

При первых признаках заболевания необходимо обеспечить покой. Во время болезни нужно находиться в теплом сухом помещении, поскольку холод усиливает позывы к мочеиспусканию. Неприятные ощущения и боль может облегчить местное тепловое лечение — грелка, приложенная к низу живота, прогревание завернутой в материю обычной бутылкой с теплой — около 40 градусов по Цельсию — водой. Очень эффективны теплые сидячие ванны с отваром ромашки и эвкалипта, смешанными в равных частях. Также можно сделать ванну с одним из следующих сборов:

Сбор № 1. Цветки календулы лекарственной — 3 части, трава спорыша — 5 частей, трава хвоща полевого — 5 частей, цветки ромашки аптечной — 5 частей, лист эвкалипта — 1 часть.

Сбор № 2. Трава донника лекарственного — 2 части, цветки ромашки аптечной — 5 частей, трава сушеницы топяной — 5 частей, трава шалфея лекарственного — 5 частей.

Отвар трав для ванн готовится следующим образом: на 1 литр воды берут 3 столовые ложки сбора, доводят до кипения, процеживают и охлаждают. Продолжительность сидячей ванны — 10-15 минут. Ее принимают 1-2 раза в день в течение 8-12 дней. Температура воды 38-40оС. Хорошо делать ванну на ночь и сразу ложиться в постель. Однако тепловые процедуры в некоторых случаях могут неблагоприятно сказаться на течении сопутствующих заболеваний, поэтому перед их приемом лучше посоветоваться с врачом.

- А нужно ли соблюдать какую-нибудь диету?

— Да, конечно. Нужно исключить

острые блюда,

приправы,

консервы,

специи,

крепкий чай,

кофе.

Желательно не употреблять кислые продукты:

уксус и маринады,

неспелые фрукты,

крыжовник,

сливы,

ревень,

помидоры.

При цистите алкоголь пить нельзя!

Абсолютно противопоказаны все спиртные напитки, даже пиво. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря и этим усугубляют воспалительный процесс. Рекомендуются овощи, фрукты, молочные продукты.

- А что вы можете посоветовать по поводу питья? Одни говорят, что пить нужно больше. Другие считают, что жидкость нужно ограничить, потому что каждое посещение туалета сопровождается болевыми ощущениями.

— Пить надо много, не менее полутора литров в день. Своего рода промывание мочевого пузыря нужно для того, чтобы инфекция не застаивалась. С мочой микроорганизмы вымываются, тем самым снижается риск распространения инфекции в почки. Лучше пить не просто воду, а клюквенный морс. Он содержит природные вещества, не дающие микроорганизмам размножаться, и способствует быстрейшему выздоровлению.

- Если цистит связан с инфекцией, значит, нужно принимать антибиотики? Что вы можете посоветовать?

— Достаточно часто при первых симптомах цистита женщины принимают несколько таблеток первого попавшегося антибиотика. Проходит два-три дня, боли и рези уменьшаются, и женщины забывают о недуге. А после следующего купания или переохлаждения симптомы возвращаются вновь. Поэтому обязательно нужно обратиться к врачу и исследовать микрофлору мочи на чувствительность к антибактериальным препаратам. В связи с тем, что сейчас многие бактерии устойчивы к антибиотикам, проводить лечение следует только эффективными лекарствами. Самолечение может привести к хроническому циститу, который вылечить достаточно сложно.

- А какие антимикробные средства чаще всего применяются? Могут ли быть от них какие-то осложнения?

Препаратов для лечения цистита достаточно много. Давно и достаточно успешно применяются фурадонин, палин, 5-НОК. Однако у этих препаратов есть ряд нежелательных эффектов. Поэтому сейчас чаще назначают более современные препараты. Это средства группы фторхинолонов: ципрофлоксацин (ципролет), норфлоксацин (нолицин), пефлоксацин (абактал) и другие. Они хорошо переносятся, но противопоказаны при беременности, кормящим женщинам и детям до завершения периода роста. Летом нужно помнить, что эти средства вызывают повышение чувствительности кожи к солнцу.

Не так давно появился эффективный антибиотик, специально разработанный для лечения острого цистита и других заболеваний мочевыводящих путей, — фосфомицин (монурал). Его при необходимости можно применять и беременным. К монуралу многие микробы еще не успели развить устойчивость. Он тоже достаточно хорошо переносится, но у некоторых может вызвать нежелательные реакции, например тошноту.

антибиотики

При приеме антибиотиков очень важно точно соблюдать дозировку и длительность курса лечения. Если этого не делать, микроорганизмы могут стать устойчивыми к антибиотику, и в следующий раз вылечиться будет намного сложнее.

- А можно ли использовать в лечении цистита какие-нибудь лекарственные травы?

— Да, препараты растительного происхождения применяются как для лечения цистита, так и для профилактики обострений. Механизм действия лекарственных растений различен. Некоторые травы усиливают выделительную функцию почек, обладают слабым мочегонным эффектом и способствуют вымыванию бактерий. Другие растительные препараты поддерживают кислую реакцию мочи и тем самым не дают размножаться многим микроорганизмам. Многие травы обладают прямым антибактериальным действием.

При цистите полезны отвары

брусничного листа,

листьев подорожника,

толокнянки,

березовых почек,

кукурузных рылец,

ромашки.

Довольно эффективен отвар из листьев петрушки: 2 столовые ложки сухих листьев залить 1,5 стакана кипятка, 15 минут кипятить в эмалированной посуде на медленном огне, настоять 45 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Для профилактики обострения цистита рекомендуются сборы следующих трав.

Сбор № 1. Трава зверобоя продырявленного — 5 частей, семя льна посевного — 3 части, трава мелиссы лекарственной — 2 части, трава спорыша — 5 частей, лист толокнянки обыкновенной — 5 частей, плоды фенхеля — 2 части.

Сбор №2. Трава душицы обыкновенной — 7 частей, трава зверобоя продырявленного — 3 части, лист мяты перечной — 2 части, трава петрушки огородной — 5 частей, трава спорыша — 5 частей, лист эвкалипта — 1 часть.

Сборы готовятся по следующему рецепту: 2-3 столовые ложки сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять 6 часов, процедить. Принимать в теплом виде по ½ стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс лечения продолжается обычно не менее 3 месяцев. Для профилактики полезно принимать сборы по два месяца весной и осенью, а также при любых острых респираторных заболеваниях, которые могут спровоцировать обострение цистита. Сборы надо чередовать и делать каждые два месяца небольшой перерыв. Обычно травы не дают побочного эффекта, тем не менее надо время от времени делать контрольный анализ мочи.

- Если при цистите хорошо помогают лекарственные травы с мочегонным эффектом, значит, можно применить и таблетки, способствующие выведению жидкости?

— Нет, это не так. Все хорошо в меру. Сильные мочегонные средства в таблетках уменьшают концентрацию антибактериальных веществ в моче и могут снизить эффективность лечения, поэтому их не применяют. К тому же травы обладают дополнительным антимикробным действием.

- А что нужно делать, чтобы обострение не повторилось?

При цистите важно не только пройти курс антибактериальной терапии, но и предотвратить последующие осложнения. Поэтому после выздоровления от острого цистита нужно посетить уролога, гинеколога и терапевта. Это необходимо для выяснения причин цистита и принятия мер по лечению сопутствующих заболеваний, если таковые имеются. После курса антибиотиков хорошо принимать препараты, способствующие нормализации состава кишечной флоры, например бактисубтил, бифиформ, линекс, хилак-форте. Очень полезны йогурт и продукты, содержащие живые бифидобактерии.

При цистите нужно пить больше воды

При воспалении мочевого пузыря нужно больше пить, чтобы быстрее "вымыть" инфекцию из организма.

Несколько правил, которые должна соблюдать женщина, страдающая циститом или имеющая к нему предрасположенность:

Если стул нерегулярный, часто бывают запоры или поносы, следует скорректировать диету таким образом, чтобы избежать нарушений стула. Они имеют непосредственное отношение к проблемам с мочевым пузырем.

Нужно регулярно посещать туалет. Это позволит избежать чрезмерного наполнения мочевого пузыря и размножения в нем бактерий.

При сидячем образе жизни необходимо каждый час хотя бы на 5-10 минут встать и размяться.

В критические дни тампоны следует менять не реже чем каждые два часа, а лучше использовать прокладки.

Нельзя носить тесные одежду и белье. Тугая резинка может нарушить циркуляцию крови в органах малого таза, что способствует развитию воспалительного процесса.

Для укрепления иммунитета нужно спать достаточное количество времени, чаще гулять на свежем воздухе, есть больше фруктов и заниматься спортом.

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