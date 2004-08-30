EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Три заболевания у женщин, о которых они узнают только на осмотре у гинеколога

Здоровье » Акушерство и гинекология

Плохая новость: больше чем у половины женщин обнаруживается одно из трех наиболее "популярных" гинекологических заболеваний, причем все они протекают практически бессимптомно. А теперь хорошая: достаточно всего лишь один раз в год заставить себя сходить к гинекологу, чтобы застраховаться от серьезных последствий этих болезней.
Итак, представляем рейтинг самых распространенных болезней, о которых женщины узнают на гинекологическом осмотре.

Три заболевания у женщин, о которых они узнают только на осмотре у гинеколога

Эрозия шейки матки истинная

Коридор в матку — так образно можно назвать шейку матки. Широкой частью она прикрепляется к нижнему основанию матки, а узкой — к влагалищу. Поэтому шейка матки открыта для проникновения возбудителей различных инфекций.

Эрозия шейки матки обнаруживается при гинекологическом осмотре у каждой третьей женщины. Однако гинекологи говорят, что не существует эрозии, а есть патология шейки матки.

Этим термином они обозначают участок покраснения на шейке, видимый невооруженным глазом при осмотре. Истинная эрозия — небольшая рана или ссадина на слизистой оболочке шейки матки — встречается довольно редко. Она может возникнуть при неправильной контрацепции или спринцевании, быть следствием инфекции или гормональных нарушений. Как правило, истинная эрозия существует недолго и довольно быстро заживает самостоятельно.

… и мнимая

Псевдоэрозия — эктопия — встречается в 25% случаев патологий шейки матки. Эктопию обнаруживают даже у девственниц. Сам по себе этот вид эрозии хоть и неприятен, но неопасен. Тем не менее гинекологи называют ее затаившимся врагом. Дело в том, что это не обычная ранка, как истинная эрозия, а изменение эпителия (слизистой оболочки) шейки. Если эктопию не лечить, она может стать началом развития опухолевого процесса, а измененная ткань — переродиться в раковые клетки.

В чем причина?

Отчего этот вид эрозии так часто встречается у женщин, до конца пока не выяснено. Предполагается, что причиной может стать нарушение гормонального фона во время полового созревания, аборт, родовая травма или инфекции типа герпеса или хламидиоза. Обычно ни истинная, ни псевдоэрозия никак себя не проявляют, только иногда после полового акта могут появляться небольшие кровянистые выделения. Но чаще всего женщины узнают о патологии шейки матки от врача во время гинекологического осмотра.

Как лечат эрозию

Эрозию шейки матки лечили еще в XVIII веке, прижигая инструментом, похожим на паяльник. О том, насколько болезненной и неприятной была эта процедура и опасными ее последствия, и говорить не стоит…

Сейчас эрозия шейки матки лечится легко и безболезненно — есть несколько способов, каждый из которых в разных случаях по-своему эффективен. Какой из методов выбрать, решает врач после предварительной "расшифровки" патологии. Для этого берут анализы на наличие инфекции, мазки для цитологического исследования, участки ткани на биопсию, проводится кольпоскопия (исследование шейки матки под микроскопом). В результате определяется природа патологии — только после этого врач может назначить лечение. Поэтому ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от эрозии самостоятельно "проверенными" средствами!

эрозия шейки матки
эрозия шейки матки

Способы лечения эрозии:

  • введение тампонов с лекарствами; 
  • физиотерапия; 
  • прижигание электрическим током (электрокоагуляция); 
  • замораживание жидким азотом (криотерапия); 
  • лазеротерапия; 
  • радионож; 
  • удаление скальпелем.

Миома

Миома — это доброкачественная опухоль, которая состоит из мышечной ткани. Миома отличается от раковой опухоли тем, что в ней нет ни одной клетки, которая может переродиться в злокачественную. Ведь в большинстве случаев рак возникает из эпителиальной ткани, а не из мышечной. Миомы могут располагаться снаружи или внутри матки, внедряться в стенки матки или крепиться к ним с помощью ножки. Размеры миом также могут быть разными — от горошины до небольшой дыни. Как и эрозия, миома встречается у каждой третьей женщины старше 30 лет, но в последние годы это заболевание заметно помолодело.

Миому женщина тоже никак не ощущает, но о заболевании могут сигнализировать длительные и обильные месячные. Именно из-за практически полного отсутствия симптомов гинекологи и настаивают на регулярном осмотре каждые полгода-год. Причем лучше всего приходить на прием на 5-7-й день цикла. Некоторые узлы врач может прощупать руками, другие возможно определить только с помощью УЗИ. Если миому не лечить, то не избежать последствий: при беременности повышается вероятность выкидыша, большие кровопотери во время месячных могут привести к анемии, а разрастание миомы — к недержанию мочи из-за давления на мочевой пузырь.

Причины появления миомы

Долгое время считалось, что миомы возникают из-за избыточной выработки женского полового гормона эстрогена. Часто миомы бывают у женщин так называемого гиперэстрогенного типа с классической фигурой секс-бомбы: широкие бедра, узкая талия. У них, как правило, утолщен эндометрий — ткань, которая выстилает матку, из-за чего месячные могут быть продолжительными и обильными и высока вероятность разрастания слоя гладких мышц матки в виде одного или нескольких узлов. Но современные медики нашли и множество других причин:

  • травматичные роды; 
  • аборт; 
  •  введение внутриматочной спирали; 
  • неосторожный осмотр полости матки; 
  • возбудители различных инфекций (уреаплазмы, хламидии, вирусы герпеса);
  •  нарушения в работе щитовидной железы или яичников; 
  • прием гормональных препаратов без назначения врача; 
  • нерегулярная половая жизнь; 
  • регулярное отсутствие оргазма во время полового акта.

Как лечат миому

Когда-то это заболевание лечили одним способом — удалением матки. Сейчас врачи назначают гормональные препараты нового поколения, активные биодобавки и даже пиявки. В некоторых случаях приходится делать операцию, но теперь удаляются только узлы, а не сама матка. Интересно, что при беременности небольшие миоматозные узлы иногда исчезают сами. Но при крупных миомах беременность не рекомендуется — из-за высокого содержания гормонов узлы начинают быстро расти. При этом матка увеличивается, и все это, как правило, провоцирует преждевременные роды.

Миома матки
Миома матки

Что делать для профилактики миомы?  

  • Регулярно показываться гинекологу и сдавать контрольные анализы на наличие "неправильных" клеток. 
  • Совсем отказаться от сигарет, даже легких (из-за смол, которые несут в себе радионуклиды). 
  • Не увлекаться парными и саунами (из-за контраста температур). 
  • Избегать открытых лучей солнца (из-за облучения).
  • Ограничить употребление кофе (из-за вредных веществ — кофеина и кодеина).
  • Остерегаться абортов.
  • Пользоваться любыми оральными или внутриматочными контрацептивами только по рекомендации врача.
  • Включить в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой (черноглазый горошек, пшено, печень цыпленка, цитрусовые, пивные дрожжи, шпинат).
  • Сократить количество жиров в рационе, употреблять больше овощей, сделав акцент на зелени (петрушке, укропе, салате), а также зеленом луке и молодом чесноке.
  • Принимать 2-3 раза в год в течение месяца поливитамины.  
  • Ежемесячно употреблять в течение недели свежевыжатые овощные и фруктовые соки (подойдут морковный, апельсиновый, капустный, свекольный, яблочный, томатный). 
  • Регулярно есть ягоды: клубнику, малину, ежевику, землянику, чернику — или варенье из них.
  • Пользоваться презервативами во время полового акта (чтобы исключить попадание половых инфекций). 
  • Спать не менее 7-8 часов в сутки, регулярно отдыхать и расслабляться.

Эндометриоз

Образно эндометриоз можно назвать обезумевшим менструальным циклом. Каждый месяц эндометрий должен уйти из организма с менструальными выделениями. Но иногда во время менструации отделившиеся частички эндометрия заносятся в другие органы: яичники, маточные трубы, брюшную полость и даже в легкие. Начинается воспаление. Обычно это заболевание дает о себе знать за 1-2 дня до начала месячных сильными болями, отдающими в прямую кишку, спазмами и обильными кровотечениями. Но довольно часто эндометриоз годами протекает незаметно, и женщина узнает о нем лишь у врача после неудачных попыток забеременеть, ведь бесплодие — первое, к чему приводит эта болезнь.

Эндометриоз
Эндометриоз

Причины эндометриоза

Существует около пятидесяти теорий возникновения эндометриоза, но ни одна из них не доказана. Очень часто это заболевание бывает у женщин, использующих внутриматочные контрацептивы, перенесших различные гинекологические операции, например аборты, выскабливания, прижигание эрозии и даже обычное удаление аппендицита. Считается, что немалую роль играет генетическая предрасположенность, нарушения гормонального цикла, снижение иммунитета…

Как лечат эндометриоз

При сильном кровотечении нужно немедленно обратиться к врачу, который сделает УЗИ и биопсию. Лечение эндометриоза всегда довольно длительное. Назначают комплекс специальных обезболивающих, противовоспалительных, гормональных препаратов, в некоторых случаях используют щадящую лазерную хирургию, а в крайних случаях удаляют матку или яичники. Переменность может сдержать развитие эндометриоза, но, как правило, через некоторое время после родов он начинает проявляться с еще большей силой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пять гинекологических болезней от которых не застрахована ни одна женщина
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы миома матки эндометриоз женские болезни женское здоровье эрозия шейки матки
Новости
Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса
Что мужчинам и женщинам не нравится во внешности друг друга
Ирина Шейк снялась в одних трусах для новой рекламной кампании
Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся
В МВД разработали портрет среднестатистического преступника
Победившая смерть певица МакSим полностью пришла в себя
Геннадий Малахов иссох после 40-дневной голодовки
PR-директор Бузовой не дал звезде свести счёты с жизнью
Актёр Даниил Страхов вслед за отцом похоронил и мать
Украина готовится к голодному бунту безработных
Последние материалы
Путин уверен, что "ущипнуть" Россию в сфере спорта не удастся
Ванна не для мытья, а для домашнего лечения
В МВД разработали портрет среднестатистического преступника
Три заболевания у женщин, о которых они узнают только на осмотре у гинеколога
Победившая смерть певица МакSим полностью пришла в себя
Геннадий Малахов иссох после 40-дневной голодовки
PR-директор Бузовой не дал звезде свести счёты с жизнью
Актёр Даниил Страхов вслед за отцом похоронил и мать
Почему кошки могут лечить людей
Госдеп предпочитает дипломатии тактику "держать и не пущать"
Популярное
Бывший СССР
Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю

В Казахстане обсуждают, есть ли вероятность присоединения страны к Китаю. У населения есть подозрения, что власти это затевают или это случится из-за падения в долговую яму.

Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Одиночные виды
"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Новости Белоруссии
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"
Здоровье
В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Политика. Новости и аналитика
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников