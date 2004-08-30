Три заболевания у женщин, о которых они узнают только на осмотре у гинеколога

Плохая новость: больше чем у половины женщин обнаруживается одно из трех наиболее "популярных" гинекологических заболеваний, причем все они протекают практически бессимптомно. А теперь хорошая: достаточно всего лишь один раз в год заставить себя сходить к гинекологу, чтобы застраховаться от серьезных последствий этих болезней.

Итак, представляем рейтинг самых распространенных болезней, о которых женщины узнают на гинекологическом осмотре.

Эрозия шейки матки истинная

Коридор в матку — так образно можно назвать шейку матки. Широкой частью она прикрепляется к нижнему основанию матки, а узкой — к влагалищу. Поэтому шейка матки открыта для проникновения возбудителей различных инфекций.

Эрозия шейки матки обнаруживается при гинекологическом осмотре у каждой третьей женщины. Однако гинекологи говорят, что не существует эрозии, а есть патология шейки матки.

Этим термином они обозначают участок покраснения на шейке, видимый невооруженным глазом при осмотре. Истинная эрозия — небольшая рана или ссадина на слизистой оболочке шейки матки — встречается довольно редко. Она может возникнуть при неправильной контрацепции или спринцевании, быть следствием инфекции или гормональных нарушений. Как правило, истинная эрозия существует недолго и довольно быстро заживает самостоятельно.

… и мнимая

Псевдоэрозия — эктопия — встречается в 25% случаев патологий шейки матки. Эктопию обнаруживают даже у девственниц. Сам по себе этот вид эрозии хоть и неприятен, но неопасен. Тем не менее гинекологи называют ее затаившимся врагом. Дело в том, что это не обычная ранка, как истинная эрозия, а изменение эпителия (слизистой оболочки) шейки. Если эктопию не лечить, она может стать началом развития опухолевого процесса, а измененная ткань — переродиться в раковые клетки.

В чем причина?

Отчего этот вид эрозии так часто встречается у женщин, до конца пока не выяснено. Предполагается, что причиной может стать нарушение гормонального фона во время полового созревания, аборт, родовая травма или инфекции типа герпеса или хламидиоза. Обычно ни истинная, ни псевдоэрозия никак себя не проявляют, только иногда после полового акта могут появляться небольшие кровянистые выделения. Но чаще всего женщины узнают о патологии шейки матки от врача во время гинекологического осмотра.

Как лечат эрозию

Эрозию шейки матки лечили еще в XVIII веке, прижигая инструментом, похожим на паяльник. О том, насколько болезненной и неприятной была эта процедура и опасными ее последствия, и говорить не стоит…

Сейчас эрозия шейки матки лечится легко и безболезненно — есть несколько способов, каждый из которых в разных случаях по-своему эффективен. Какой из методов выбрать, решает врач после предварительной "расшифровки" патологии. Для этого берут анализы на наличие инфекции, мазки для цитологического исследования, участки ткани на биопсию, проводится кольпоскопия (исследование шейки матки под микроскопом). В результате определяется природа патологии — только после этого врач может назначить лечение. Поэтому ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от эрозии самостоятельно "проверенными" средствами!

эрозия шейки матки

Способы лечения эрозии:

введение тампонов с лекарствами;

физиотерапия;

прижигание электрическим током (электрокоагуляция);

замораживание жидким азотом (криотерапия);

лазеротерапия;

радионож;

удаление скальпелем.

Миома

Миома — это доброкачественная опухоль, которая состоит из мышечной ткани. Миома отличается от раковой опухоли тем, что в ней нет ни одной клетки, которая может переродиться в злокачественную. Ведь в большинстве случаев рак возникает из эпителиальной ткани, а не из мышечной. Миомы могут располагаться снаружи или внутри матки, внедряться в стенки матки или крепиться к ним с помощью ножки. Размеры миом также могут быть разными — от горошины до небольшой дыни. Как и эрозия, миома встречается у каждой третьей женщины старше 30 лет, но в последние годы это заболевание заметно помолодело.

Миому женщина тоже никак не ощущает, но о заболевании могут сигнализировать длительные и обильные месячные. Именно из-за практически полного отсутствия симптомов гинекологи и настаивают на регулярном осмотре каждые полгода-год. Причем лучше всего приходить на прием на 5-7-й день цикла. Некоторые узлы врач может прощупать руками, другие возможно определить только с помощью УЗИ. Если миому не лечить, то не избежать последствий: при беременности повышается вероятность выкидыша, большие кровопотери во время месячных могут привести к анемии, а разрастание миомы — к недержанию мочи из-за давления на мочевой пузырь.

Причины появления миомы

Долгое время считалось, что миомы возникают из-за избыточной выработки женского полового гормона эстрогена. Часто миомы бывают у женщин так называемого гиперэстрогенного типа с классической фигурой секс-бомбы: широкие бедра, узкая талия. У них, как правило, утолщен эндометрий — ткань, которая выстилает матку, из-за чего месячные могут быть продолжительными и обильными и высока вероятность разрастания слоя гладких мышц матки в виде одного или нескольких узлов. Но современные медики нашли и множество других причин:

травматичные роды;

аборт;

введение внутриматочной спирали;

неосторожный осмотр полости матки;

возбудители различных инфекций (уреаплазмы, хламидии, вирусы герпеса);

нарушения в работе щитовидной железы или яичников;

прием гормональных препаратов без назначения врача;

нерегулярная половая жизнь;

регулярное отсутствие оргазма во время полового акта.

Как лечат миому

Когда-то это заболевание лечили одним способом — удалением матки. Сейчас врачи назначают гормональные препараты нового поколения, активные биодобавки и даже пиявки. В некоторых случаях приходится делать операцию, но теперь удаляются только узлы, а не сама матка. Интересно, что при беременности небольшие миоматозные узлы иногда исчезают сами. Но при крупных миомах беременность не рекомендуется — из-за высокого содержания гормонов узлы начинают быстро расти. При этом матка увеличивается, и все это, как правило, провоцирует преждевременные роды.

Миома матки

Что делать для профилактики миомы?

Регулярно показываться гинекологу и сдавать контрольные анализы на наличие "неправильных" клеток.

Совсем отказаться от сигарет, даже легких (из-за смол, которые несут в себе радионуклиды).

Не увлекаться парными и саунами (из-за контраста температур).

Избегать открытых лучей солнца (из-за облучения).

Ограничить употребление кофе (из-за вредных веществ — кофеина и кодеина).

Остерегаться абортов.

Пользоваться любыми оральными или внутриматочными контрацептивами только по рекомендации врача.

Включить в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой (черноглазый горошек, пшено, печень цыпленка, цитрусовые, пивные дрожжи, шпинат).

Сократить количество жиров в рационе, употреблять больше овощей, сделав акцент на зелени (петрушке, укропе, салате), а также зеленом луке и молодом чесноке.

Принимать 2-3 раза в год в течение месяца поливитамины.

Ежемесячно употреблять в течение недели свежевыжатые овощные и фруктовые соки (подойдут морковный, апельсиновый, капустный, свекольный, яблочный, томатный).

Регулярно есть ягоды: клубнику, малину, ежевику, землянику, чернику — или варенье из них.

Пользоваться презервативами во время полового акта (чтобы исключить попадание половых инфекций).

Спать не менее 7-8 часов в сутки, регулярно отдыхать и расслабляться.

Эндометриоз

Образно эндометриоз можно назвать обезумевшим менструальным циклом. Каждый месяц эндометрий должен уйти из организма с менструальными выделениями. Но иногда во время менструации отделившиеся частички эндометрия заносятся в другие органы: яичники, маточные трубы, брюшную полость и даже в легкие. Начинается воспаление. Обычно это заболевание дает о себе знать за 1-2 дня до начала месячных сильными болями, отдающими в прямую кишку, спазмами и обильными кровотечениями. Но довольно часто эндометриоз годами протекает незаметно, и женщина узнает о нем лишь у врача после неудачных попыток забеременеть, ведь бесплодие — первое, к чему приводит эта болезнь.

Эндометриоз

Причины эндометриоза

Существует около пятидесяти теорий возникновения эндометриоза, но ни одна из них не доказана. Очень часто это заболевание бывает у женщин, использующих внутриматочные контрацептивы, перенесших различные гинекологические операции, например аборты, выскабливания, прижигание эрозии и даже обычное удаление аппендицита. Считается, что немалую роль играет генетическая предрасположенность, нарушения гормонального цикла, снижение иммунитета…

Как лечат эндометриоз

При сильном кровотечении нужно немедленно обратиться к врачу, который сделает УЗИ и биопсию. Лечение эндометриоза всегда довольно длительное. Назначают комплекс специальных обезболивающих, противовоспалительных, гормональных препаратов, в некоторых случаях используют щадящую лазерную хирургию, а в крайних случаях удаляют матку или яичники. Переменность может сдержать развитие эндометриоза, но, как правило, через некоторое время после родов он начинает проявляться с еще большей силой.

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