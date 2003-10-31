Половые инфекции у женщин: причины, лечение, профилактика

Статистика показывает, что многие женщины страдают от смешанных вагинальных инфекций, они ведут к бесплодию, выкидышам, онкологическим болезням. Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог из московского Консультативно-диагностического центра "Платные медицинские услуги" Галина Буркина отвечает на ваши вопросы об инфекциях .

— Какие анализы могут наверняка выявить бактерии или вирусы?

Ольга М., Краснодар.

— Существует несколько эффективных методик:

ДНК-диагностика,

ПЦР-диагностика,

иммунофлюоресцентный метод.

Они недешевы, требуют специального оборудования и высококлассных специалистов, поэтому обращаться за такими услугами стоит только в солидные медицинские центры.

— Год назад я родила, никаких инфекций обнаружено не было и вдруг — хламидиоз! Врач говорит, что сказывается переутомление. Какая тут связь? Светлана Ж., Орск.

— Самая прямая. Наверняка вы недосыпаете, нервничаете, устаете с малышом. Сегодня гинекологи все чаще говорят о стрессе как о провокаторе активности болезнетворных бактерий. Поэтому лечение в некоторых случаях направлено скорее на усиление защитных сил организма, чем на уничтожение бактерий.

— Я тренер по плаванию, и недавно у меня обнаружили кандидоз. Но ведь вода в бассейне — сплошная хлорка, причем тут грибок?

Светлана П., Омск.

— Ни причем, скорее всего вы слишком долго находитесь в мокром купальнике. Грибок Candida albicans, возбудитель инфекции, особенно быстро размножается в теплой влажной среде, которую вы охотно ему предоставляете. Начать лечение стоит с вагинальных капсул, например, французские шарики "Полижинакс" эффективны вдвойне: их можно применять при смешанных инфекциях — бактерии плюс грибок, что встречается часто, без опаски нарушить защитную функцию влагалища. Старайтесь также есть поменьше сладкого, не носить тесной одежды — все это провоцирующие факторы болезни.

— Моя подруга утверждает, что спринцевания вредны. Почему?

Нина К., Тверь.

— Спринцевания — действенная лечебная мера, назначить которую может только врач наряду с другими медикаментами. Если вы здоровы, спринцевание действительно вредно — можно нарушить защитную кисломолочную среду влагалища, а это естественный барьер для бактерий. По той же причине не следует слишком глубоко мыть с мылом интимные части тела.

Несколько простых советов, которые помогут уберечься от инфекций

Следует соблюдать нехитрые правила:

При мытье интимных частей тела не пользуйтесь губкой или мочалкой — их волокна являются идеальной средой для размножения бактерий. Эффективнее всего использовать бактерицидное или обычное детское мыло, а также кислонейтральные моющие эмульсии — сильно дезодорированные сорта мыла не уничтожают возбудителей некоторых инфекций.

Не увлекайтесь спринцеванием — оно уничтожает здоровый защитный секрет, а с жидкостью внутрь могут попасть болезнетворные бактерии.

Откажитесь от тесных джинсов и леггинсов, от синтетического белья хотя бы на время месячных: тесная одежда губительна для внутренней защитной среды: дрожжевой грибок только этого и ждет.

Летом на пляже не ждите, когда купальник высохнет на теле — бактерии и грибковые споры становятся особенно активными во влажной среде.

Не пользуйтесь дезодорантами в интимных местах: спиртосодержащие жидкости являются раздражителем слизистой, а это провокация инфекций.

Если инфекция обнаружена, пейте не меньше 6 — 8 стаканов жидкости в день: болезнетворные микробы быстрее вымываются из органов малого таза.

После курса лечения антибиотиками не пользуйтесь гигиеническими тампонами хотя бы два-три цикла подряд: ваша слизистая еще недостаточно восстановилась и ее защитная функция ослаблена. Тампоны поглощают много влажного секрета, и многие врачи считают, что пользоваться ими целесообразнее только в первые дни месячных. С уменьшением выделений лучше перейти на прокладки. В любом случае меняйте гигиенические средства как можно чаще: кровь — отличная питательная среда для возбудителей инфекций.

Если вы склонны к кандидозу, не увлекайтесь пищей, богатой сахаром и приготовленной на дрожжах — хлеб, печенье, пиво, квас — это создает условия для усиленного роста грибковых бактерий.

После дефекации пользуйтесь туалетной бумагой в направлении спереди назад — тогда бактерии не смогут проникнуть внутрь влагалища. Самое лучшее — тут же помыться прохладной водой, действуя в том же направлении.

Помните, что визит к врачу обязателен в случае любого дискомфорта — пусть лучше это будет ложная тревога, чем неожиданный удар. Выбор медикаментов всегда остается за специалистом, но и вы вправе знать, что и почему вам назначают. Например, среди вагинальных капсул доктора часто предпочитают французский препарат "Полижинакс" фирмы "Иннотек Интернасьональ" — его действие эффективно и удобно по ряду причин. В его составе антибиотики широкого спектра действия: неомицин и полимиксин В.

Антибиотики подобраны таким образом, что спектр их действия распространяется на большинство бактерий, являющихся причиной развития неспецифических инфекций. Рядом с ними — нистатин, испытанный противогрибковый препарат, перед которым отступает привязчивая молочница, а также гель диметилполисилоксан, быстро распространяющий лекарство внутри влагалища и снимающий зуд. Перед таким союзом не устоит никакая инфекция.

Не верите? Во время испытаний препарата во Франции в этом убедились 120 женщин, страдающих смешанными вагинальными инфекциями. После курса лечения 76 процентов пациенток были признаны практически здоровыми: ни грибков, ни патогенной флоры, а защитная кисломолочная среда приведена в полную готовность противостоять любой инфекции. Даже при беременности, которую врачи считают иногда фактором риска, применение капсул было признано эффективным.

Широкий спектр действия, эффективность, переносимость в любом возрасте, в том числе в период ожидания малыша, делают капсулы "Полижинакс" незаменимыми для лечения вагинальных инфекций. Они удобны: их поверхность гладкая и никак не может повредить слизистой, их не надо смачивать водой, что помогает сохранить стерильность. Применять их можно и профилактически — перед оперативным вмешательством. Французские шарики "Полижинакс" — ваша надежная защита от инфекций, однако применять их можно только по назначению врача.

Светлана Смоленская

"Женское здоровье"

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