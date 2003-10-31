Статистика показывает, что многие женщины страдают от смешанных вагинальных инфекций, они ведут к бесплодию, выкидышам, онкологическим болезням. Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог из московского Консультативно-диагностического центра "Платные медицинские услуги" Галина Буркина отвечает на ваши вопросы об инфекциях .
— Какие анализы могут наверняка выявить бактерии или вирусы?
Ольга М., Краснодар.
— Существует несколько эффективных методик:
Они недешевы, требуют специального оборудования и высококлассных специалистов, поэтому обращаться за такими услугами стоит только в солидные медицинские центры.
— Год назад я родила, никаких инфекций обнаружено не было и вдруг — хламидиоз! Врач говорит, что сказывается переутомление. Какая тут связь? Светлана Ж., Орск.
— Самая прямая. Наверняка вы недосыпаете, нервничаете, устаете с малышом. Сегодня гинекологи все чаще говорят о стрессе как о провокаторе активности болезнетворных бактерий. Поэтому лечение в некоторых случаях направлено скорее на усиление защитных сил организма, чем на уничтожение бактерий.
— Я тренер по плаванию, и недавно у меня обнаружили кандидоз. Но ведь вода в бассейне — сплошная хлорка, причем тут грибок?
Светлана П., Омск.
— Ни причем, скорее всего вы слишком долго находитесь в мокром купальнике. Грибок Candida albicans, возбудитель инфекции, особенно быстро размножается в теплой влажной среде, которую вы охотно ему предоставляете. Начать лечение стоит с вагинальных капсул, например, французские шарики "Полижинакс" эффективны вдвойне: их можно применять при смешанных инфекциях — бактерии плюс грибок, что встречается часто, без опаски нарушить защитную функцию влагалища. Старайтесь также есть поменьше сладкого, не носить тесной одежды — все это провоцирующие факторы болезни.
— Моя подруга утверждает, что спринцевания вредны. Почему?
Нина К., Тверь.
— Спринцевания — действенная лечебная мера, назначить которую может только врач наряду с другими медикаментами. Если вы здоровы, спринцевание действительно вредно — можно нарушить защитную кисломолочную среду влагалища, а это естественный барьер для бактерий. По той же причине не следует слишком глубоко мыть с мылом интимные части тела.
Следует соблюдать нехитрые правила:
Антибиотики подобраны таким образом, что спектр их действия распространяется на большинство бактерий, являющихся причиной развития неспецифических инфекций. Рядом с ними — нистатин, испытанный противогрибковый препарат, перед которым отступает привязчивая молочница, а также гель диметилполисилоксан, быстро распространяющий лекарство внутри влагалища и снимающий зуд. Перед таким союзом не устоит никакая инфекция.
Не верите? Во время испытаний препарата во Франции в этом убедились 120 женщин, страдающих смешанными вагинальными инфекциями. После курса лечения 76 процентов пациенток были признаны практически здоровыми: ни грибков, ни патогенной флоры, а защитная кисломолочная среда приведена в полную готовность противостоять любой инфекции. Даже при беременности, которую врачи считают иногда фактором риска, применение капсул было признано эффективным.
Широкий спектр действия, эффективность, переносимость в любом возрасте, в том числе в период ожидания малыша, делают капсулы "Полижинакс" незаменимыми для лечения вагинальных инфекций. Они удобны: их поверхность гладкая и никак не может повредить слизистой, их не надо смачивать водой, что помогает сохранить стерильность. Применять их можно и профилактически — перед оперативным вмешательством. Французские шарики "Полижинакс" — ваша надежная защита от инфекций, однако применять их можно только по назначению врача.
Светлана Смоленская
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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