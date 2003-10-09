Деликатная тема - дамское переохлаждение

Как избежать воспаления придатков матки? На вопросы наших читательниц отвечает врач акушер-гинеколог высшей категории московской МСЧ №43 Марина Федотова.

"Долго лечилась по поводу хронического воспаления придатков. При выписке из больницы лечащий врач-гинеколог настоятельно рекомендовал удалить миндалины. Какое отношение имеет эта операция к гинекологии?" Анна Кондратьева, Тула

— Самое прямое. Недавние исследования показали, что хроническое воспаление миндалин — тонзиллит — негативно влияет на работу яичников, снижая их активность. Возникающая из-за этого гормональная недостаточность плохо сказывается на состоянии слизистых оболочек женских мочеполовых органов и нарушает важнейший защитный механизм самоочищения влагалища. Отсюда — прямой путь к проникновению инфекции "на верхние этажи" половой системы, то есть к воспалению придатков матки.

"Воспаление придатков — просто какое-то проклятье нашей семьи. Им страдала бабушка, мучаются мама и мы с сестрой. У меня растет дочь. Можно ли как-то застраховать ее от этой неприятной болезни?" Ольга Тюрникова, Москва

— Главным в профилактике воспаления придатков является личная гигиена девочки, а впоследствии женщины. Точнее, неукоснительное соблюдение некоторых несложных правил ухода за собой.

Помимо ежедневной смены нательного белья необходим каждодневный туалет наружных половых органов. Вода для подмывания — чистая, не горячая, и лить ее нужно только спереди назад. При посещении туалета движение туалетной бумаги должно иметь то же направление. Только так можно предупредить попадание во влагалище кишечной инфекции — основного "провокатора" воспалительных заболеваний.

Грамотного обращения требует и мыло. Ни в коем случае не допускайте, чтобы при подмывании мыльная пена попадала во влагалище. "Вымывая" из него нормальные микроорганизмы, легко спровоцировать воспаление. Кстати, любые самодеятельные, не согласованные с врачом спринцевания могут привести к такому же плачевному результату.

Особого внимания требуют гигиенические процедуры во время менструации. Количество необходимых подмываний в эти дни возрастает до трех — четырех, а менять прокладки нужно не реже чем через два часа, даже если они не особенно промокли. Дело в том, что во время месячных внутренняя поверхность матки представляет собой сплошную раневую поверхность, чрезвычайно уязвимую для инфекции. А скапливающаяся в прокладке кровь — идеальная питательная среда для размножения микробов.

По тем же причинам во время критических дней нельзя принимать ванну, посещать бассейн, купаться в море. Их должен заменить ежедневный душ. Понятно, что на этот период под запрет попадают и сексуальные контакты. Вообще, от того, как относится женщина к вопросам взаимоотношения полов, во многом зависит ее здоровье. Сегодня одна из самых распространенных причин воспалительных заболеваний женских половых органов — частая смена половых партнеров. И, к сожалению, особенно это касается юных пациенток.

Кроме того, очень важно не допускать, чтобы в организме существовали очаги хронической инфекции. Прежде всего, в полости рта и горле. Регулярное, раз в полгода, посещение стоматолога и периодические осмотры отоларинголога помогут избавиться от этого фактора риска.

"Страдаю хроническим воспалением придатков. Только что перенесла тяжелую пневмонию, во время которой меня "закололи" антибиотиками. Как правильно организовать свой режим, чтобы после выхода на работу избежать обострения давнего заболевания?"

Тамара Петровна Ольховцева, Калуга

— Когда после тяжелой болезни и массированного применения антибиотиков защитные силы организма подавлены, очень важно правильно организовать восстановительный период. Прежде всего следует обратить внимание на питание. Рацион необходимо максимально обогатить овощами и фруктами, кроме того, полезно заменить кофе и черный чай зеленым чаем. По возможности следует отказаться от курения и пребывания в накуренных помещениях, избегать употребления алкоголя.

Очень полезны для восстановления защитных сил организма соответствующие индивидуальным возможностям физические упражнения. Если привычки к ним нет, начинать лучше с щадящей гимнастики, постепенно увеличивая нагрузки. Хорошо, чтобы перспективный план занятий вам помог составить врач лечебной физкультуры. А по мере восстановления сил постарайтесь хотя бы часть занятий перенести на свежий воздух.

"Врач, у которого я лечу хроническое воспаление придатков, посоветовал мне заменить посещения солярия ежевечерней часовой прогулкой на свежем воздухе. Зачем жертвовать красивым загаром ради скучной ходьбы по улицам?" Вероника Лиманская, г. Королев Московской области

— Рекомендации вашего лечащего врача направлены на укрепление иммунитета. Когда он в порядке, то способен "держать в узде" все присутствующие в организме потенциально опасные микроорганизмы, то есть не допускать возникновения воспалительного процесса.

Врачам хорошо известно, что ультрафиолетовое излучение, попадая на открытую кожу, заметно снижает иммунитет. Поэтому, кстати, по окончании отпускного сезона у гинекологов заметно прибавляется работы за счет отлично загоревших пациенток.

Солярий — это, конечно, не южное солнце, но если иммунитет у пациентки по тем или иным причинам уже снижен, "добавлять" ему нагрузок не стоит.

Пешеходные прогулки

А вот неторопливые пешеходные прогулки оказывают на редкость благотворное действие на женский организм. Помимо того, что они нормализуют нервную систему, от которой во многом зависит общее иммунное благополучие человека, ходьба предотвращает застой крови в органах малого таза. Таким образом, регулярные прогулки на свежем воздухе заметно улучшают местный иммунитет внутренних половых органов, то есть ставят дополнительный барьер на пути воспалительных заболеваний.

Желательно только, чтобы выбранный маршрут пролегал не вдоль насыщенных транспортом магистралей, а по аллеям парка или тихим зеленым переулкам.

"Мне уже 19 лет, но как только наступают холода, мама буквально не выпускает меня из дома, пока я не надену рейтузы. Год назад у меня было небольшое воспаление придатков, и теперь она говорит, что если не одеваться очень тепло, то воспаление обязательно повторится, и я не смогу иметь детей. Правда ли это?" Оксана Воинова, Екатеринбург

— Воспаление придатков действительно "любит" переходить в хроническую форму, и одним из осложнений может стать бесплодие, вызванное образованием спаек в маточных трубах. По этой же причине заметно возрастает вероятность внематочной беременности. Чаще всего множественные спайки образуются, когда причиной воспаления послужила хламидийная или гонококковая инфекция.

Переохлаждение — еще одна распространенная причина, впервые или повторно провоцирующая воспаление придатков. Поэтому одежда должна соответствовать сезону, но все же не быть слишком теплой, поскольку перегрев также способен спровоцировать простуду и, следовательно, возвращение воспалительного процесса.

Переохлаждение

Особенно нужно следить, чтобы не промокали и не замерзали стопы ног, колени и область ягодиц. Застраховаться от "дамского переохлаждения" помогут надежная обувь на толстой подошве, утепленные колготы и шерстяные штанишки — панталоны. Этот "комплект" способен успешно заменить нелюбимые рейтузы.

Кроме того, нужно помнить, что даже в теплое время года ни в коем случае нельзя сидеть на сырой земле или камнях, а после купания в водоеме или бассейне следует немедленно переодеться в сухой купальник.

"Несколько лет назад попала в больницу с сильным воспалением придатков. С тех пор небольшое воспаление иногда дает себя знать. Справляться с ним я научилась домашними средствами, но врач настаивает на серьезном лечении. Зачем? Ведь чувствую я себя достаточно хорошо". Татьяна Коровкина, Ижевск

— Когда в маточных трубах и яичниках — а именно их и называют придатками матки — "тлеет" воспаление, со временем возможно развитие тяжелых осложнений. В основе большинства из них лежит процесс образования спаек. По мере того как количество и величина спаек растут, у женщины постепенно могут начаться боли, иногда буквально нестерпимые. Одновременно спайки "склеивают" маточные трубы, которые теряют проходимость и подвижность, а также нарушают структуру тканей яичников.

Более того, иногда протекающее даже с минимальными симптомами хроническое воспаление придатков при отсутствии лечения может привести к грозному осложнению — перитониту. Это происходит, когда воспалительный процесс помимо придатков захватывает брюшину. Начинается перитонит внезапно, и спасти женщине жизнь в такой ситуации может только экстренная хирургическая операция.

Елена СЕРГЕЕВА

"Женское здоровье"

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