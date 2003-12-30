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Автор Петр Дерябин

Праздничное переедание: как "выжить" и не попасть на приём к гастроэнтерологу

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Череда новогодних и рождественских праздников — самая горячая пора для врачей-гастроэнтерологов. А можно ли избежать гастрономических неприятностей в праздники? Советует кандидат медицинских наук, заведующая отделением московского Центрального научно-исследовательского институт гастроэнтерологии Людмила Винокурова.

Праздничное переедание: как "выжить" и не попасть на приём к гастроэнтерологу

— Прежде всего отмечу: все то, о чем я буду говорить, адресовано отнюдь не больным людям. Те, кто страдает гастритами, холециститом или панкреатитом, прекрасно осведомлены, чем чревато обильное застолье, и излишеств, как правило, не допускают. Другое дело — люди, которые считают себя здоровыми. Это прекрасно, но именно они после новогодних праздников, сопровождающихся обильным чревоугодием, по большей части обращаются к врачам-гастроэнтерологам с жалобами на самые различные недомогания.

С какими жалобами чаще всего обращаются в первые дни Нового года?

— Не буду оригинальной, если скажу, что все повторяется из года в год. И эти прописные истины следовало бы усвоить всем.

Итак

Если в результате застолья вы испытываете изжогу и отрыжку, то скорее всего это вызвано забросом из желудка в пищевод не до конца переваренной пищи. Привкус горечи может свидетельствовать о перенапряжении желчного пузыря. А это значит, что вы чересчур налегали на жирную пищу.

Злоупотребление сладостями, капустой, хреном и другими углеводистыми блюдами может привести к вздутию живота. Чувство переполнения и распирания в желудке — всего-навсего свидетельство о банальном переедании.

Баранина, свинина и другие трудноперевариваемые белковые продукты, если употребить их "с перебором", могут привести к весьма неприятному явлению — запору. И, наконец, если вы ощущаете боль в животе, это говорит о несварении, скоплении газов или перерастяжении стенок желудка.

Но ведь испытанию застольем в праздники подвержены и другие органы.

— Конечно, тяжелее всего приходится желудку: хоть и говорят, что он может вместить в себя 10 литров жидкости, на деле такая нагрузка для него непомерно велика. Но желудок тесно связан с другими органами. И если он перегружен, то заставляет работать с удвоенной нагрузкой и печень, и двенадцатиперстную кишку, и поджелудочную железу. В результате новогоднего переедания может наступить обострение многих хронических болезней, в том числе и тех, о существовании которых человек и не подозревал. Это, к примеру, холецистит, гепатит, панкреатит.

Что же делать для того, чтобы не допустить подобных неприятностей?

— Прежде всего — не переедать. Праздник праздником, но здоровье все-таки дороже. Конечно, трудно удержаться от соблазна позволить себе хотя бы небольшое послабление, поэтому дам несколько конкретных рекомендаций — чтобы и праздник не омрачить излишним аскетизмом, и не мучиться затем от излишеств застолья.

  • Первое. Перед тем как сесть за стол — примерно за полчаса — не помешает принять какие-нибудь препараты, улучшающие пищеварение и блокирующие метеоризм и изжогу. Если вы почувствовали, что переели, могут помочь, к примеру, панзинорм, мезим или энзистал.
  • Второе. При вздутии живота вместо традиционного активированного угля и фестала лучше принять эспумизан — он гораздо эффективнее. Лекарство снимет стресс от обильного приема пищи в неурочное время.
  • Третье. Учитывая, что праздник длится всю ночь, не наедайтесь сразу, как бы вам ни хотелось отведать деликатесов. Растяните это удовольствие во времени, ешьте на протяжении ночи часто и по чуть-чуть: это гораздо безопаснее, чем много и сразу.
  • Четвертое. Очень многое зависит от того, из каких продуктов приготовлены блюда. Готовя праздничный стол, не гонитесь за дешевизной: лучше купить более дорогие, но качественные продукты. И не на рынке, а в тех магазинах, которым вы доверяете.
  • Пятое. Новый год — испытание и для тех, кто страдает аллергией. Как бы вам ни хотелось устроить праздник своим детям, помните все же, что орехи, икра, шоколад, апельсины в чрезмерных количествах — это пищевые аллергены.
Апельсины
 
  • Шестое. Аллергию у взрослых могут вызвать большие количества мидий, устриц, креветок. Не злоупотребляйте ими.
  • Седьмое. Во избежание сальмонеллеза не готовьте кремы на сыром белке, а также соусы, в состав которых входят сырые яйца.
  • Восьмое. Откажитесь от традиционных оливье и сельди под шубой. Как правило, они обильно приправляются майонезом, а в его состав входит уксус, который может вызвать обострение хронических болезней. Лучше приготовьте легкие салаты из сырых овощей, фруктов и зелени, приправьте их натуральным йогуртом или обезжиренной сметаной, соком лимона или граната.
  • Девятое. На горячее вместо тяжелого гуся, утки, мяса лучше подать запеченную рыбу. Впрочем, можно и мясо, но нежирное и в умеренных количествах. Зелень, овощи, фрукты, травы используйте не стесняясь — уж они-то никак не повредят вашему здоровью.

Отдельный вопрос — напитки к праздничному столу. Что вы здесь можете посоветовать?

— Вообще, к подбору спиртного на праздничном столе необходимо отнестись с предельным вниманием. Не повредят, а в отдельных случаях могут быть даже полезными красные сухие вина известных фирм, которым вы доверяете. Что касается водки, то она однозначно опасна для здоровья, особенно женского.

Почему именно женского?

— Да потому, что выпивохи из женщин, как правило, никудышные, и объясняется это чисто физиологическими причинами. В женском организме не хватает веществ, которые расщепляют алкоголь, к тому же женская печень меньше размером, чем мужская. И пьянеют они поэтому гораздо быстрее, чем мужчины. И страдают потом от последствий неуемного праздника больше.

Женщина пьет вино
 

Мимоходом. Хоть водка по большому счету и вредна, открыть новогоднюю трапезу именно ею иногда не помешает. Это поможет разжечь аппетит и настроит на праздничный лад. А заодно и убережет от простуды, если вы, вопреки традиции, встречаете Новый год не в семейном кругу, а где-нибудь в веселой компании на природе.

Рецепт прост: в фужер опустите яичный желток. По вкусу посолите и приправьте красным перцем. Затем очень осторожно, по стенке фужера, влейте водку — обязательно ледяную. Количество водки — 50 г. Выпейте этот коктейль залпом в самом начале праздника — и веселое настроение вам гарантировано.

А что будет на следующий день после таких экспериментов?

— Если соблюдать правила, о которых говорилось выше, особых неприятностей не предвидится. Но если все же праздник прошел тяжеловато, не помешает парочка разгрузочных дней.

Диета после праздника — это очень важно как для больных, так и для здоровых людей. Она может быть разной — в зависимости от состояния вашего здоровья. Приведу усредненный вариант, который скорее всего подойдет всем.

Кефирный день. Забудьте о деликатесах новогоднего застолья. В этот день — только кефир. Через каждые два часа выпивайте один стакан. В течение дня это выйдет 6-8 стаканов. Творожный день. Ваше меню — 500-600 г обезжиренного творога. Съешьте его в 5-6 приемов, запивая отваром шиповника или травяным чаем. Больше в этот день — ничего.

С праздником!

Юлия ВЫШЕГОРОДЦЕВА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
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